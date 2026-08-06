Il Milan continua a guardarsi intorno per il mercato in entrata, con le manovre del club che puntano in particolar modo a rinforzare la retroguardia e non si sono concluse con gli arrivi di Gila e Diawara. Nelle ultime ore, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino una delle rivelazioni della scorsa Serie A: si tratta di Alessandro Circati, difensore centrale classe 2003 del Parma. Un'operazione importante non solo per il futuro ma anche per il presente della rosa ma che non è estremamente semplice: sul giocatore c'è forte anche l'interesse di Juventus e Inter, oltre che di numerose squadre europee. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>