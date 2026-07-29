Il mercato del Milan continua con un nuovo colpo in entrata. Questa volta, però, in difesa. Il club ha reso ufficiale l'arrivo di Sankhoun Diawara dal Troyes, club di seconda divisione francese. Ha firmato un contratto fino al 2031.

Milan: arriva Diawara dal Troyes

Sembra senza sosta il mercato rossonero. La dirigenza rossonera, guidata da Gerry, continua a lavorare e a concludere operazioni. Di recente, infatti, è arrivata la conferma del fatto che Lukagiocherà anche nella prossima stagione con la maglia rossonera. A questo rinnovo, inoltre, hanno fatto seguito quelli dei giovani di grande prospettiva Camarda . Adesso, però, è il turno di: Diawara. Il club di via Aldo Rossi ha annunciato il suo arrivo oggi, con un comunicato ufficiale, in cui si specifica che il giocatore arriva a titolo definitivo dal Troyes. Il Diavolo ha pagato questo centrale difensivo circa tre milioni di euro.

Nato a Parigi nel 2006, Diawara è cresciuto, calcisticamente parlando, nel Troyes. Con questa squadra ha debuttato come professionista e nella scorsa stagione ha collezionato 14 presenze tra Ligue 2 e Coupe de France, segnando una rete, proprio in questa competizione, contro l'UF Touraine. Si tratta di un difensore centrale, alto e molto forte sul piano fisico. Non solo: è molto bravo anche in fase di costruzione. Negli anni scorsi ha fatto anche un paio di apparizioni con la maglia della Francia Under-19 cosa che lo ha fatto finire nel radar di molti club. Oltre al Milan, infatti, lo stava seguendo anche i Rangers. Secondo indiscrezioni, inizialmente si pensava al classe 2006 come ad un innesto per il Milan Futuro. Amorim, però, ha intenzione di inserirlo subito in prima squadra: non è un titolare nelle idee del tecnico portoghese, ma sicuramente un giocatore su cui puntare e un possibile vice Pavlovic.