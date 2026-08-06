Ancora una volta, Daniel Maldini cambierà squadra e questa volta la destinazione si chiama Cagliari. Nelle ultime ore, infatti, la squadra proveniente dalla Sardegna ha trovato l'accordo con l'Atalanta per l'arrivo del figlio di Paolo. Dopo i sei mesi alla Lazio nel corso della scorsa stagione, il classe 2001 ha fatto ritorno a Bergamo, ma i nerazzurri hanno deciso di farlo partire di nuovo per andare in una squadra dove potrebbe avere un minutaggio importante.

Daniel Maldini sarà un nuovo calciatore del Cagliari: i dettagli

Negli ultimi giorni, si era parlato della possibilità per Maldini di lasciare l'Atalanta ed andare in un club dove potrebbe trovare più spazio. Vedendo quest'opportunità, il Cagliari allenato daha preso la decisione di farsi avanti e provare a prendere il prodotto del settore giovanile del Milan . Infatti, nelle ultime ore il noto esperto di calciomercatoha riportato sui suoi profili social che il classe 2001 diverrà un nuovo giocatore della squadra rossoblù. Maldini si trasferirà con la formula delcondi, che può diventareal verificarsi di determinate

Roma, Italia - 27 aprile 2026: Daniel Maldini della Lazio segna il terzo gol per la sua squadra durante la partita di Serie A tra Lazio ed Udinese allo Stadio Olimpico. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il figlio di Paolo, quindi, sta per iniziare una nuova edizione della Serie A con un'altra squadra. Dopo aver esordito in campionato col Milan nel 2020 ed aver vinto lo Scudetto due anni più tardi con Stefano Pioli alla guida dei rossoneri, il classe 2001 viene ceduto in prestito allo Spezia nella stagione 2022/2023 e, per l'annata seguente, all'Empoli. Tuttavia, l'avventura in Toscana dura solo sei mesi dato che Maldini passa in prestito al Monza che, in seguito, lo acquista a titolo definitivo. Ad inizio del 2025 i biancorossi lo cedono all'Atalanta per 14 milioni di euro e nella seconda parte della scorsa annata gioca in prestito alla Lazio.