Il Cagliari accelera in maniera veemente sul mercato estivo e punta a regalare un rinforzo di assoluto spessore e peso specifico al proprio tecnico Fabio Pisacane. Come rivela la redazione di Sky Sport, il club sardo preme con forza straordinaria sull'acceleratore per chiudere la trattativa riguardante il centravanti di proprietà del Nizza, dopo i primi e proficui contatti avviati nelle scorse settimane. Kevin Carlos, dotato di un prezioso doppio passaporto spagnolo e nigeriano, vede il proprio futuro professionale sempre più vicino ai colori rossoblù. La dirigenza isolana intende ultimare rapidamente ogni singolo dettaglio burocratico per consegnare all'allenatore la nuova punta di diamante prima dell'inizio delle prossime sfide ufficiali.

I dettagli dell'operazione col Nizza

La società sarda sferra quindidecisivo per piegare definitivamente le ultimedel club francese e trovaretotale tra le parti. Ilincassa il pieno gradimento dei vertici dele prepara la fumata bianca sulla base di uncon diritto di riscatto fissato adi euro per trattenere il giocatore a titolo definitivo fra un anno. Questa vantaggiosa e intelligentefinanziaria permette alla società di rinforzare ilavanzato senza intaccare immediatamente ilstuzzicando l'entusiasmo della piazza. La dirigenza si garantisce così la possibilità di valutare con grande attenzione l'impatto reale del centravanti nel difficile contesto del campionato italiano.

VIGO, SPAGNA - 23 OTTOBRE: Kevin Carlos dell'OGC Nizza osserva il gioco durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2025/26 tra Real Club Celta e OGC Nizza, disputata allo stadio Abanca Balaídos il 23 ottobre 2025 a Vigo, in Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

L'intreccio in attacco e la pista Floriani Mussolini

Il mercato delvive ore caldissime e concitate su più fronti contemporaneamente, considerando le delicate evoluzioni della complessa situazione di Sebastianoe l'interesse concreto per Daniel. I dirigenti sardi non limitano però le proprie azioni al reparto d'attacco, ma cercano anche un profilo fresco per la corsia di destra e mettono nel mirino Romano. Il giovane e promettente esterno italiano classe 2003 rientra momentaneamente alladopo la positiva esperienza in prestito vissuta la scorsa stagione tra le fila della. Illavora senza sosta per chiudere l'operazione e regalare ulteriore spinta e gioventù allo scacchiere tattico di