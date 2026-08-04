Il Cagliari accelera per l'attaccante Kevin Carlos del Nizza in prestito con riscatto. Per la fascia destra piace il giovane Romano Floriani Mussolini
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Il Cagliari accelera in maniera veemente sul mercato estivo e punta a regalare un rinforzo di assoluto spessore e peso specifico al proprio tecnico Fabio Pisacane. Come rivela la redazione di Sky Sport, il club sardo preme con forza straordinaria sull'acceleratore per chiudere la trattativa riguardante il centravanti di proprietà del Nizza, dopo i primi e proficui contatti avviati nelle scorse settimane. Kevin Carlos, dotato di un prezioso doppio passaporto spagnolo e nigeriano, vede il proprio futuro professionale sempre più vicino ai colori rossoblù. La dirigenza isolana intende ultimare rapidamente ogni singolo dettaglio burocratico per consegnare all'allenatore la nuova punta di diamante prima dell'inizio delle prossime sfide ufficiali.
I dettagli dell'operazione col NizzaLa società sarda sferra quindi l'affondo decisivo per piegare definitivamente le ultime resistenze del club francese e trovare un'intesa totale tra le parti. Il Cagliari incassa il pieno gradimento dei vertici del Nizza e prepara la fumata bianca sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro per trattenere il giocatore a titolo definitivo fra un anno. Questa vantaggiosa e intelligente formula finanziaria permette alla società di rinforzare il reparto avanzato senza intaccare immediatamente il budget stuzzicando l'entusiasmo della piazza. La dirigenza si garantisce così la possibilità di valutare con grande attenzione l'impatto reale del centravanti nel difficile contesto del campionato italiano.
L'intreccio in attacco e la pista Floriani MussoliniIl mercato del Cagliari vive ore caldissime e concitate su più fronti contemporaneamente, considerando le delicate evoluzioni della complessa situazione di Sebastiano Esposito e l'interesse concreto per Daniel Maldini dell'Atalanta. I dirigenti sardi non limitano però le proprie azioni al reparto d'attacco, ma cercano anche un profilo fresco per la corsia di destra e mettono nel mirino Romano Floriani Mussolini. Il giovane e promettente esterno italiano classe 2003 rientra momentaneamente alla Lazio dopo la positiva esperienza in prestito vissuta la scorsa stagione tra le fila della Cremonese. Il Cagliari lavora senza sosta per chiudere l'operazione e regalare ulteriore spinta e gioventù allo scacchiere tattico di Pisacane.
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