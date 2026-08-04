La stella polare del calcio brasiliano dell'ultimo quindicennio appare, come ormai da consuetudine, spaesata. Neymar Jr., 34 anni compiuti a febbraio, aveva messo a fuoco l'ultimo grande appuntamento della propria carriera: quel Mondiale che non è mai riuscito a conquistare. L'eliminazione, inaspettata, per mano della Norvegia, con gol della bandiera firmato proprio da O'Ney, sembrava essere l'epilogo di una carriera dai picchi estremamente luccicanti ma di altrettanti bassi dolorosi. Oggi, però, il brasiliano non ha ancora sciolto le riserve sul suo conto.

Onorare la maglia

"La mia intenzione è onorare il contratto e dare il massimo per questa maglia". Con queste parole si apre il vlog pubblicato sul canale YouTube dell'asso ex Neymar sembra avere una sola idea chiara: proseguire con il, club in cui è calcisticamente nato, esploso e, probabilmente, in cui tramonterà definitivamente. "Non so per quanto tempo giocherò ancora., ma non so nemmeno quanto durerà. Ho un contratto con il Santos fino a dicembre".

SANTOS, BRAZIL - MAY 17: Neymar Junior del Santos fa dei gesti durante la partita del Brasileirao 2026 tra Santos e Coritiba alla Neo Quimica Arena il 17 maggio 2026 a San Paolo, Brasile. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

Il contratto del numero 10 scadrà a dicembre del 2026 e, al momento, non sono iniziate le trattative per vederlo ancora a Vila Belmiro, casa del Santos. Dal suo ritorno, datato 30 gennaio 2025, Neymar ha collezionato 40 presenze e 15 reti, aiutando il club brasiliano a risalire la china in anni decisamente complicati. Annunciato in pompa magna, mister 222 milioni, la cifra del trasferimento più costoso della storia del calcio, avvenuto proprio il 3 agosto 2017, dal Barcellona al PSG, gli è stata consegnata la storica maglia "10" che fu di Pelé.

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Cosa ne sarà di Neymar?

"Quando il mio accordo con il Santos sarà terminato, valuterò con calma cosa fare: se restare, andare via, smettere di giocare oppure continuare la mia carriera". Dunque, dalle sue dichiarazioni, sembrerebbe chenon abbia ancora deciso a lungo raggio, per via, come noto, di continui infortuni laceranti che lo hanno segnato profondamente e privato di partecipare a tornei continentali, come la Copa America 2019, vinta proprio dal Brasile. La scelta è, allora, rimandata a dicembre quando Neymar potrebbe travestirsi da Babbo Natale e regalare ai piccoli tifosi della gioia di restare ancora con loro o l'euforia di una nuova avventura ad altri piccini.