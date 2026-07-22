Non è la prima volta che il Santos e O'Ney si trovano davanti ad una vicenda legata alla "passione" del fantasista per il gioco d'azzardo

Michele Massa
Neymar

Lo stadio acclama il suo Re: ecco il rientro di Neymar

È durato poche ore il presunto "caso Neymar" scoppiato in Brasile alla vigilia della sfida di Coppa Sudamericana tra Santos e Universidad Central. L'assenza della stella brasiliana dalla lista dei convocati aveva fatto nascere diversi dubbi tra i tifosi. Soprattutto dopo che l'attaccante era stato visto partecipare a un torneo di poker mentre la sua squadra si preparava a scendere in campo in Venezuela.

Neymar e l'ennesimo caso poker, il Santos difende il calciatore

Una situazione che ha alimentato le polemiche intorno a Neymar. Reduce da un Mondiale deludente con la maglia del Brasile e ancora alla ricerca della migliore condizione fisica. La sua mancata partenza con il gruppo aveva fatto pensare a possibili problemi o a una scelta poco condivisa, ma il tecnico del Santos Cuca ha deciso di intervenire per chiarire la situazione.
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"È stato fermo qualche giorno e non ha potuto riposare, quindi abbiamo preferito che si allenasse per arrivare al meglio alla serie di partite che ci aspettano". Ha spiegato l'allenatore. Il Santos, infatti, dovrà affrontare un calendario particolarmente intenso con quattro gare in appena dieci giorni.

Secondo Cuca, portare Neymar in Venezuela non avrebbe avuto senso considerando anche le difficoltà del viaggio e la necessità di gestire al meglio il recupero del giocatore: "Avete visto quanto sia duro ed estenuante il viaggio. È rimasto lì ad allenarsi, proprio come Willian Arão, João Schmidt e Igor Vinicius. Questo ci offre più opzioni per le prossime partite", ha aggiunto il tecnico.

La presenza di Neymar a un torneo di poker ha però contribuito a far discutere. Come riportato da ESPN, l'attaccante ha partecipato all'edizione invernale della Brazilian Series of Poker (BSOP), competizione alla quale era già atteso da tempo. Neymar è stato visto alla Golden Hall del WTC di San Paolo durante la quarta tappa del torneo. Confermando una delle sue grandi passioni fuori dal campo.

Nessuna fuga o comportamento fuori programma, dunque: la partecipazione al torneo era stata pianificata e non avrebbe avuto alcun collegamento con l'assenza dalla trasferta del Santos. Il club ha scelto una gestione prudente della sua stella. Con l'obiettivo di averlo nelle migliori condizioni per i prossimi impegni.

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