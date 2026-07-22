È durato poche ore il presunto "caso Neymar" scoppiato in Brasile alla vigilia della sfida di Coppa Sudamericana tra Santos e Universidad Central. L'assenza della stella brasiliana dalla lista dei convocati aveva fatto nascere diversi dubbi tra i tifosi. Soprattutto dopo che l'attaccante era stato visto partecipare a un torneo di poker mentre la sua squadra si preparava a scendere in campo in Venezuela.

Neymar e l'ennesimo caso poker, il Santos difende il calciatore

Una situazione che ha alimentato le polemiche intorno a Neymar. Reduce da un Mondiale deludente con la maglia del Brasile e ancora alla ricerca della migliore condizione fisica., ma il tecnico del Santos Cuca ha deciso di intervenire per chiarire la situazione.

"È stato fermo qualche giorno e non ha potuto riposare, quindi abbiamo preferito che si allenasse per arrivare al meglio alla serie di partite che ci aspettano". Ha spiegato l'allenatore. Il Santos, infatti, dovrà affrontare un calendario particolarmente intenso con quattro gare in appena dieci giorni.

🚨🇧🇷 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Neymar Jr is in trouble again in Brazil.



Santos said he stayed behind instead of travelling for their Copa Sudamericana match because he needed to improve his fitness.



However, Neymar was seen playing in a high-stakes poker tournament in São Paulo later… pic.twitter.com/i5FZQRZrM4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 22, 2026

Secondo Cuca, portare Neymar in Venezuela non avrebbe avuto senso considerando anche le difficoltà del viaggio e la necessità di gestire al meglio il recupero del giocatore: "Avete visto quanto sia duro ed estenuante il viaggio. È rimasto lì ad allenarsi, proprio come Willian Arão, João Schmidt e Igor Vinicius. Questo ci offre più opzioni per le prossime partite", ha aggiunto il tecnico.

La presenza di Neymar a un torneo di poker ha però contribuito a far discutere. Come riportato da ESPN, l'attaccante ha partecipato all'edizione invernale della Brazilian Series of Poker (BSOP), competizione alla quale era già atteso da tempo. Neymar è stato visto alla Golden Hall del WTC di San Paolo durante la quarta tappa del torneo. Confermando una delle sue grandi passioni fuori dal campo.

Nessuna fuga o comportamento fuori programma, dunque: la partecipazione al torneo era stata pianificata e non avrebbe avuto alcun collegamento con l'assenza dalla trasferta del Santos. Il club ha scelto una gestione prudente della sua stella. Con l'obiettivo di averlo nelle migliori condizioni per i prossimi impegni.