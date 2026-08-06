Il futuro di Rafael Leão potrebbe essere lontano dalla Serie A. L'esterno portoghese del Milan è finito nel mirino del Tottenham, che starebbe valutando un grande investimento per regalare a Roberto De Zerbi un giocatore capace di cambiare volto all'attacco. Nelle ultime settimane gli Spurs sono stati accostati con insistenza al numero 10 rossonero, anche se la situazione resta ancora tutta da definire.

Rafael Leão in Premier League?

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Rafael Leão del Milan reagisce al termine della partita di Serie A tra Milan e Cagliari allo stadio Giuseppe Meazza, il 24 maggio 2026 a Milano. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Leão in Premier League? In un campionato che esalta intensità e spazi aperti, il portoghese potrebbe trovare l'ambiente ideale per esprimere tutto il suo potenziale. Il Tottenham è alla ricerca di un attaccante in grado di aumentare il tasso tecnico della squadra. L'idea sarebbe quella di costruire un reparto offensivo ancora più imprevedibile, affiancando Leão ai tanti giovani di qualità già presenti nella rosa. Un'operazione che, però, richiederebbe un investimento molto importante, sia per il costo del cartellino sia per l'ingaggio del giocatore. Dal canto suo, il Milan non considera semplice una cessione del proprio fuoriclasse, ma negli ultimi mesi sono aumentate le indiscrezioni su una possibile separazione qualora arrivasse un'offerta ritenuta irrinunciabile. Diversi club inglesi hanno monitorato la situazione, a conferma di quanto il profilo di Leão continui ad avere grande appeal sul mercato internazionale.

Il Tottenham ci pensa

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, applaude i tifosi dopo che la squadra ha ottenuto la salvezza durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium, il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Va comunque sottolineato che le informazioni circolate negli ultimi giorni sono contrastanti: alcune fonti sostengono che gli Spurs abbiano raffreddato il loro interesse, concentrandosi su altri obiettivi offensivi, mentre altre continuano a parlare di contatti e di una pista ancora aperta. Se l'affare dovesse davvero decollare, sarebbe uno dei colpi più importanti dell'estate. Per il Tottenham significherebbe assicurarsi un campione nel pieno della maturità calcistica; per Leão, invece, sarebbe l'occasione di mettersi alla prova nel campionato più competitivo del mondo. Il colpo di mercato promesso da Roberto De Zerbi potrebbe essere proprio l'attaccante portoghese del Milan?