Mile Svilar guarda avanti con entusiasmo e ambizione. Il portiere della Roma, protagonista di una crescita importante negli ultimi mesi, ha raccontato le sue sensazioni in vista della nuova stagione in un’intervista concessa a Il Romanista, soffermandosi soprattutto sulle emozioni legate alla Champions League e sui momenti che hanno segnato il suo percorso in giallorosso.

Giorno dopo giorno, il legame tra #Svilar e la #Roma è diventato unico 🐺



E sentite che cosa dice sul suo futuro nella nostra intervista esclusiva…



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Le parole di Mile Svilar

Per Svilar, la massima competizione europea rappresenta un palcoscenico speciale, fatto di sfide prestigiose e di occasioni per misurarsi contro i migliori. Tra gli stadi che il portiere serba sogna di calcare c’è il Santiago Bernabeu, un luogo simbolo del calcio mondiale.

“Non sono mai stato al Bernabeu se non da bambino come tifoso, mi piacerebbe giocare lì”, ha raccontato Svilar. Un desiderio che nasce dalla passione per il calcio vissuta fin da piccolo e che ora potrebbe trasformarsi in realtà con la maglia della Roma. Ma il Bernabeu non è l’unico impianto che attira la sua attenzione: “Anche nello stadio del PSG. Sono partite belle dove puoi imparare tante cose”. Evidenziando quanto le sfide contro avversari di alto livello possano aiutare un giocatore a migliorare e acquisire esperienza.

ROME, ITALY - DECEMBER 15: Mile Svilar of AS Roma reacts during the Serie A match between AS Roma and Como 1907 at Stadio Olimpico on December 15, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Nel corso dell’intervista, il portiere ha anche ricordato una delle parate più importanti della sua carriera recente, quella che considera il momento della svolta. “La parata più bella? Quella su Soulé a Frosinone, quella mi ha lanciato”, ha dichiarato. Un intervento che ha avuto un valore particolare perché ha rappresentato un punto di svolta nel suo percorso con la Roma, aumentando la fiducia nei suoi mezzi e consolidando la sua presenza tra i pali. Da quel momento Svilar ha continuato a crescere, conquistando sempre più spazio e diventando una delle certezze della squadra.

Ora il portiere giallorosso è pronto a vivere nuove emozioni, con il sogno di difendere la porta della Roma nelle grandi notti europee. E tra queste, una in particolare: quella al Bernabeu.