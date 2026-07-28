Mile Svilar, portiere della Roma e protagonista della qualificazione alla Champions League nella scorsa stagione, è stato accostato più volte alla Juventus di Luciano Spalletti, che adesso si trova attiva nel mercato per rinforzare il ruolo del portiere. Il portiere serbo ha voluto negare ogni voce su un suo possibile futuro in bianconero, anche perché la Juve giocherà l'Europa League nella prossima stagione e ora il suo obiettivo è partecipare alla Champions con i giallorossi.

L'anno scorso ha giocato tutte e 38 le partite di Serie A, riuscendo a non subire gol per ben 18 partite e vantando la seconda miglior difesa dell'intero campionato con 31 gol subiti, dietro solo al Como a quota 29.

Svilar: le sue parole in conferenza stampa

Il portiere giallorosso, intervistato dal Corriere dello Sport, ha voluto fare chiarezza sulle indiscrezioni che nelle ultime settimane hanno riguardato il suo futuro, spiegando di non essere stato coinvolto direttamente in alcuna trattativa: "Non posso dirvi niente perchée per me, ormai dovreste saperlo,".

VERONA, ITALIA - 24 MAGGIO: Mile Svilar festeggia la vittoria dopo la partita di Serie A tra Hellas Verona FC e AS Roma allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 24 maggio 2026 a Verona, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Continua parlando della nuova stagione: "Stiamo lavorando, abbiamo le gambe pesanti. Abbiamo davanti ancora un mese prima dell'inizio del campionato, quindi mi sembra tutto molto prematuro. Anche con il Cannes la prima parte della partita l'abbiamo giocata abbastanza bene, poi al di là dell'espulsione di Wesley abbiamo patito un po' la stanchezza e il dover cambiare tanto. Quello che è certo è che ci stiamo preparando per una grande stagione".

Infine, sulla Champions League, il portiere non ha nascosto il proprio entusiasmo, spiegando che giocare la competizione rappresenta un traguardo importante per la Roma e per lo stesso Svilar, che si prepara ad affrontare avversari di livello internazionale: "Beh giocare la Champions è una cosa bella. In campionato sarà difficile confermare il terzo posto anche perché la settimana con quel tipo di impegni europei dovremo essere sempre al massimo. Squadre da temere? No, non temo nessuno. Non vedo l'ora di giocare contro chiunque. Sono concentrato per dare il meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi".