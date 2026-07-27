Dopo un mese alla ricerca dell'esterno sinistro, vero obiettivo di mercato giallorosso, la Roma ha deciso di investire buona parte del budget su Santiago Castro. La trattativa, nata meno di una settimana fa, è viaggiata spedita e si è conclusa questa mattina. Come riporta Fabrizio Romano, la Roma e il Bologna hanno raggiunto un accordo per 37 milioni di euro, bonus compresi.

Cambio di programma

Nella continua delusione del mercato giallorosso, alimentato da continui "no", la certezza è sempre stata la ricerca dell'esterno offensivo., in quest'ordine, sono stati i veri obiettivi della. Tutti e tre, però, sfumati per richieste economiche eccessive, inserimenti improvvisi di altre squadre e una lentezza nella chiusura dell'operazione. Così, i capitolini, a sorpresa, hanno deciso di virare su una punta di ruolo, già svezzata per la Serie A.

BOLOGNA, ITALY - APRIL 25: Santiago Castro del Bologna FC osserva durante la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e AS Roma allo Stadio Renato Dall'Ara il 25 aprile 2026 a Bologna, Italia. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

La trattativa con il Bologna è proceduta in modo spedito sin dai primi approcci e in mattinata è giunta all'atto conclusivo. Santiago Castro, attaccante argentino del 2004, lascia i rossoblu dopo due anni e mezzo, in cui ha messo a referto 22 gol in 105 partite, firmando con la Roma. Sono 35 i milioni di parte fissa, più 2 di bonus al verificarsi di determinate condizioni. Gian Piero Gasperini può, finalmente, tirare un sospiro di sollievo e godersi il suo nuovo centravanti.

Caricamento post Instagram...

Con o vice Malen?

Mentre le due società lavorano a stretto giro per il prestito di, con l'ucraino atteso a una risposta positiva nelle prossime ore,fa il percorso inverso e firma con la. Ma come riserva di lusso dio entrambi possono coesistere? Dare una risposta certa è praticamente impossibile, tuttavia,ci ha abituato, durante la sua esperienza atalantina, a far coesistere egregiamente l'ala con la capacità di progressione e il dribbling nel sangue, comee il centravanti di ruolo, pronto a fare sportellate con i difensori, ma soprattutto a giocare per la squadra, aprendo gli spazi, come

Quindi, non è da escludere a priori una convivenza tra Malen e Castro, con Dybala sulla corsia mancina. Altrettanto vero che, spostare di ruolo l'olandese, dopo l'impatto stratosferico che ha avuto da gennaio, potrebbe rompere il meccanismo perfettamente oliato dal tecnico piemontese. Starà a Gasperini mettere nelle migliori condizioni i due attaccanti, pronti a giocare la Champions League da protagonisti.