Santiago Castro è il nuovo attaccante della Roma: al Bologna 35 milioni più bonus aspettando la decisione di Dovbyk
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Dopo un mese alla ricerca dell'esterno sinistro, vero obiettivo di mercato giallorosso, la Roma ha deciso di investire buona parte del budget su Santiago Castro. La trattativa, nata meno di una settimana fa, è viaggiata spedita e si è conclusa questa mattina. Come riporta Fabrizio Romano, la Roma e il Bologna hanno raggiunto un accordo per 37 milioni di euro, bonus compresi.
Cambio di programmaNella continua delusione del mercato giallorosso, alimentato da continui "no", la certezza è sempre stata la ricerca dell'esterno offensivo. Greenwood, Summerville e Garnacho, in quest'ordine, sono stati i veri obiettivi della Roma. Tutti e tre, però, sfumati per richieste economiche eccessive, inserimenti improvvisi di altre squadre e una lentezza nella chiusura dell'operazione. Così, i capitolini, a sorpresa, hanno deciso di virare su una punta di ruolo, già svezzata per la Serie A.
La trattativa con il Bologna è proceduta in modo spedito sin dai primi approcci e in mattinata è giunta all'atto conclusivo. Santiago Castro, attaccante argentino del 2004, lascia i rossoblu dopo due anni e mezzo, in cui ha messo a referto 22 gol in 105 partite, firmando con la Roma. Sono 35 i milioni di parte fissa, più 2 di bonus al verificarsi di determinate condizioni. Gian Piero Gasperini può, finalmente, tirare un sospiro di sollievo e godersi il suo nuovo centravanti.
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Con o vice Malen?Mentre le due società lavorano a stretto giro per il prestito di Artem Dovbyk, con l'ucraino atteso a una risposta positiva nelle prossime ore, Castro fa il percorso inverso e firma con la Roma. Ma come riserva di lusso di Malen o entrambi possono coesistere? Dare una risposta certa è praticamente impossibile, tuttavia, Gasperini ci ha abituato, durante la sua esperienza atalantina, a far coesistere egregiamente l'ala con la capacità di progressione e il dribbling nel sangue, come Lookman e il centravanti di ruolo, pronto a fare sportellate con i difensori, ma soprattutto a giocare per la squadra, aprendo gli spazi, come Scamacca.
Quindi, non è da escludere a priori una convivenza tra Malen e Castro, con Dybala sulla corsia mancina. Altrettanto vero che, spostare di ruolo l'olandese, dopo l'impatto stratosferico che ha avuto da gennaio, potrebbe rompere il meccanismo perfettamente oliato dal tecnico piemontese. Starà a Gasperini mettere nelle migliori condizioni i due attaccanti, pronti a giocare la Champions League da protagonisti.
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