. Questo è il pensiero dei tifosi rossoblù che anche questo sabato animeranno gli spalti dello stadio Renato Dall'Ara, mettendo da parte per un attimo i recenti malumori scatenati dalle dichiarazioni di Vincenzo Italiano nel post partita di Juventus-Bologna . Anzi, si va verso il tutto esaurito, con 27.000 biglietti già venduti, quasi tutti ai felsinei, visto il blocco delle trasferte per la squadra ospite. L'appuntamento è sabato 25 aprile alle 18, per una 34^ giornata di Serie A che può ancora riservare qualche sorpresa.

I giallorossi, però, possono essere un avversario insidioso: scivolati a cinque lunghezze di svantaggio dalla Vecchia Signora (ancora lei!) e con ancora cinque partite da giocare, hanno più che mai bisogno di vincere. Riuscirà la squadra di casa a consolare, almeno in parte, i bolognesi per una stagione meno esaltante rispetto alla precedente?

Nell'attesa che le due squadre scendano in campo, siamo andati a spiare i profili social dei loro calciatori più amati: è una sfida all'ultimo follower, dove vince il più popolare e la classifica può ribaltarsi in ogni momento a botte di like, commenti e visualizzazioni. Ecco chi è il più virale, chi il più seguito ma, soprattutto, chi vince sui social tra rossoblù e giallorossi.

Caricamento post Instagram...

Bologna-Roma: Orsolini vs Dybala, i frontmen

Cesare Cremonini e Riccardo Orsolini la vittoria del Bologna nella finale di Coppa Italia contro il Milan allo Stadio Olimpico il 14 maggio 2025 a Roma. (Foto di Marco Rosi/Getty Images)

Apriamo le danze con un confronto tra i profili ufficiali dei due club: da una parte i 622.000 follower bolognesi; dall'altra la falange romana, con una solidissima fanbase di 7,3 milioni. "One faith, One will, One target", recita la bio della squadra della Capitale, che sormonta un feed tutto in giallo oro e rosso carminio.

Ma ogni band ha il suo frontman. Nel mondo musicale, a prendersi questo onore sono, senza alcun dubbio, rispettivamente Cesare Cremonini e Damiano David; in campo abbiamo Riccardo Orsolini e Paulo Dybala. Sono 194.000 i follower di Orso, autore di 12 gol complessivi e guida della squadra. Sempre sorridente, a confermare la sua aria da ragazzo della porta accanto è un profilo allegramente caotico e (nei limiti del possibile) poco social, in cui tutto lo spazio è occupato dalle numerose esultanze. Tra i suoi seguaci ci sono i compagni di squadra, ma anche Manuel Locatelli, con cui condivide dei trascorsi bianconeri, Sandro Tonali e Nicolò Barella, oltre naturalmente all'ex Lunapop Cesare Cremonini. Tra i seguiti, solo 94, spuntano i nomi di Leonardo Spinazzola e Alessandro Bastoni, ma anche del cantautore Edoardo Dall'Erme, in arte Calcutta. Sempre in tema di musica, non poteva mancare nemmeno il "segui" a un rossoblù DOC: Gianni Morandi.

Per la squadra ospite, però, c'è Dybala. E, davanti ai 56,8 milioni di follower della Joya, c'è poco da fare. Sono numeri stellari, i suoi, che lo rendono non solo il più seguito tra i giallorossi, ma anche uno tra i calciatori più popolari di tutto il campionato italiano. Complici il suo sguardo da eterno adolescente corrucciato, i suoi gol spettacolari e una maglia albiceleste da campione del mondo nel cassetto, il suo profilo è seguito praticamente tutti: dagli argentini Lautaro Martinez, Nico Paz e Leo Messi, ad artisti capaci di riempire i palazzetti, come Marco Mengoni e Eros Ramazzotti. I seguiti, circa 960, tradiscono un certo interesse per la moda: ci sono Brunello Cucinelli e Demna Gvasalia, ma anche profili più pop come Chiara Ferragni.

Caricamento post Instagram...

La band: Casto e Zortea vs Soulé e El Shaarawi

Santiago Castro e Riccardo Orsolini durante il match di serie A contro il Genoa allo stadio Renato Dall'Ara il 20 settembre 2025. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Ma, per scalare le classifiche, serve tutta la band. Il Bologna schiera Santiago Castro, che conta 120.000 seguaci, e Nadir Zortea, a quota 34.500. Il feed di Santi è solo rossoblù. Uniche eccezioni, un paio di scatti in cui si vede un mare turchese e lo scambio delle fedi con la sua Agustina. Tra i seguiti, 705 in totale, ci sono gli "altri" felsinei: il compagno Zortea, e il profilo ufficiale del club, ma anche Lautaro Martinez e Marco Palestra.

Feed più colorato per Zortea. Nel suo profilo ci son i suoi traguardi e le esultanze, ma anche qualche momento spensierato, tra cui un calcetto al tramonto sulla spiaggia. Pur non potendo competere con i numeri dei calciatori giallorossi, il profilo dell'ex Atalanta non può che ispirare simpatia. Tra i seguiti, un nutrito gruppo di 1190, ci sono Max Pezzali, Gianluca Gazzoli e Federica Nargi.

Caricamento post Instagram...

Tra i giallorossi, c'è un altro talento argentino: Matias Soulé, "solo"per lui, ma basta dare un'occhiata ai suoi post per capire che è solo una questione di tempo. Ventitré anni appena compiuti (lo testimonia una foto che lo ritrae tra i palloncini) e un tatuaggio con un pallone da calcio alato in bella vista, il suo feed è divertente e streetwear, non disordinato ma nemmeno troppo patinato. I profili seguiti sono 1913, con Lautaro ed Eros Ramazzotti ancora una volta in testa al gruppo.

Ultimo, ma non così ultimo, nella nostra lista di influencer, c'è Stephan El Shaarawi: 6 milioni di follower tondi tondi per la cresta più famosa d'Italia, storicamente fortissimo sui social e con un feed tutto in giallorosso. I suoi seguiti sono 880, il nome più curioso decisamente Gerry Scotti.

Chi vince la sfida dei social?

Una tifosa truccata posa per una foto prima della partita della Fase a gironi di UEFA Champions League 2024/25 tra Bologna FC 1909 e LOSC Lille allo Stadio Renato Dall'Ara, il 27 novembre 2024. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Quindi, chi vince la guerra dei follower? Il podio è quasi tutto giallorosso, con al primo posto il fuoriclasse Dybala, con una popolarità praticamente impossibile da eguagliare. Al secondo posto, non abbassa la cresta Stephan El Sharaawi, che dimostra, tra le altre sue qualità, anche una certa dose di ironia. Menzione d'onore per Orsolini, l'uomo che si è caricato tutta Bologna sulle spalle.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta su Bet365