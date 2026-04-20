L'argentino e il brasiliano dovrebbero tornare in gruppo tra oggi e domani, il francese non è ancora al meglio

Federico Grimaldi 20 aprile - 10:19

Le turbolenze dell'ultimo mese in casa Romahanno agitato e non poco le acque. L'intero ambiente giallorosso è stato smosso dal gelo misto a lite tra Ranieri e Gasperini. Tutto è iniziato nel pre partita col Pisa: il senior advisor giallorosso - con le sue dichiarazioni - ha dato il via ad una escalation che ha avuto ripercussioni a non finire. Non ci sarà più spazio per tutti e due: uno tra Gasp e Sir Claudio dovrà andare via. Ma in tutto questo trambusto, ci sono anche questioni di campo. La Roma ha quasi definitivamente abbandonato il sogno Champions: il pareggio con l'Atalanta e la vittoria della Juve col Bologna, ha allontanato il quarto posto. Ora si ritrova a -5 dalla Juve. Già la prossima partita contro il Bologna sarà decisiva: un pareggio o una sconfitta, potrebbe dare la quasi matematica certezza dell'ennesimo anno senza Champions. Però Gasp potrà abbozzare un sorriso: contro i felsinei, vanno verso il recupero; Dybala, Wesley e forse Koné.

Una Joya per Gasperini e la Roma — E' mancato. E tanto. La qualità di Paulo Dybalaè imprescindibile in questa Roma: la classe e i numeri dell'argentino alzano il livello. E la sua assenza si è parecchio sentita in queste ultime partite. I tifosi già sognavano con la coppia composta da lui e Malen. C'è stato solo un sussulto, un brivido di luce: il match contro il Torino, dove i due hanno dato spettacolo per 70'. Però ora, a distanza di due mesi ed un'operazione, finalmente - come riporta Il Messaggero - Dybala potrebbe tornare: è atteso tra oggi e domani, il suo rientro in gruppo. Ma non sarà l'unico: oltre all'argentino, infatti, dovrebbero tornare ad allenarsi con in compagni anche Wesley e Koné.

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Il brasiliano poteva già essere tra i convocati contro l'Atalanta, ma lo staff medico non aveva dato il via libera. Per il francese, bisogna fare una considerazione: non è ancora guarito e ci vorrà del tempo prima che torni in forma. Sarà più difficile, quindi, vederlo in campo contro i felsinei. Però Gasp - nel trambusto giallorosso - può iniziare a programmare il match con i suoi uomini migliori. Una vera e propria joya per il tecnico piemontese in questo momento.