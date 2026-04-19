Il Pisa non riesce ancora a trovare punti preziosi nel campionato italiano. La squadra del tecnico svedese (ex della partita) ha perso la quarta partita in fila (Como, Torino, Roma e Genoa) e lo spettro della retrocessione si avvicina sempre di più. I toscani infatti si trovano all'ultimo posto con soli 18 punti, la Cremonese quartultima si trova a 28 punti ma il calendario dei neroblu non sembra particolarmente favorevole contando Napoli, Lazio e gli scontri diretti con Lecce, Cremonese e Parma.