Il Pisa non riesce ancora a trovare punti preziosi nel campionato italiano. La squadra del tecnico svedese (ex della partita) ha perso la quarta partita in fila (Como, Torino, Roma e Genoa) e lo spettro della retrocessione si avvicina sempre di più. I toscani infatti si trovano all'ultimo posto con soli 18 punti, la Cremonese quartultima si trova a 28 punti ma il calendario dei neroblu non sembra particolarmente favorevole contando Napoli, Lazio e gli scontri diretti con Lecce, Cremonese e Parma.
derbyderbyderby calcio italiano Pisa, Oscar Hiljemark: “Non dobbiamo pensare alla salvezza adesso, bisogna solo fare punti”
LE DICHIARAZIONI
Pisa, Oscar Hiljemark: “Non dobbiamo pensare alla salvezza adesso, bisogna solo fare punti”
Parla il tecnico dei toscani, ex della gara, a proposito della sconfitta per 1-2 contro il Genoa che li avvicina sempre di più alla Serie B
Il Genoa invece si conferma squadra da metà classifica che può rilassarsi dopo l'incubo di inizio campionato. Il cambio di allenatore Vieira-DDR (al contrario di quello Gilardino-Oscar Hiljemark) ha fruttato parecchi punti, portando i rossoblu al 13esimo posto con 39 punti. Dopo essere andati in svantaggio per via della rete di Canestrelli, i liguri hanno ribaltato il match con il talento Ekhator su assist del pupillo Baldanzi e col rigore di Lorenzo Colombo, al settimo gol in Serie A.
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