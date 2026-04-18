derbyderbyderby calcio italiano La Lazio sbanca il Maradona: battuto il Napoli 2-0 con le reti di Cancellieri e Basic

La cronaca

La Lazio sbanca il Maradona: battuto il Napoli 2-0 con le reti di Cancellieri e Basic

Napoli Lazio
Gli azzurri concludono i novanta minuti senza aver mai tirato in porta. I biancocelesti approcciano decisamente meglio alla gara e portano a casa i 3 punti con ampio merito. La cronaca della sfida.
Luca Paesano
Luca Paesano Caporedattore 

Fischio finale allo Stadio Maradona, dove un'ottima Lazio batte un Napoli spento e mai pericoloso. Finisce 0-2 per la formazione dell'ex Maurizio Sarri, grazie ai gol di Cancellieri nel primo tempo e di Basic nella ripresa. Con la sconfitta degli azzurri, l'Inter scappa così a +12 e mette un'ipoteca sullo scudetto.

Napoli-Lazio, la cronaca della partita

—  

Al Maradona è la Lazio a cominciare meglio la partita. Al 2', Zaccagni scappa via sulla destra e trova campo davanti a sé, ma non riesce a trovare il passaggio vincente a centro area. L'azione in fotocopia però è vincente al 5', con Taylor che trova Cancellieri che batte a rete da centro area: 0-1 al Maradona.

Al 29' Buongiorno perde un rimpallo da ultimo uomo contro Noslin, che si invola in campo aperto e viene colpito da Lobotka, in disperato tentativo di recupero: calcio di rigore per la Lazio. Dal dischetto va Zaccagni, che si fa parare il tiro da Milinkovic-Savic: si resta sullo 0-1. Al 35' Milinkovic-Savic respinge male un tiro apparentemente innocuo di Cancellieri; il Napoli si salva incredibilmente sulla ribattuta. Dopo un minuto di recupero, termina la prima frazione di gioco al Maradona.

La Lazio sbanca il Maradona: battuto il Napoli 2-0 con le reti di Cancellieri e Basic- immagine 2
NAPOLI, ITALIA - 18 APRILE: Vanja Milinkovic-Savic del SSC Napoli ferma una penalità di Mattia Zaccagni della SS Lazio durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e SS Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona il 18 aprile 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il secondo tempo comincia così come era iniziato il primo. Il Napoli gestisce palla senza creare e la Lazio prova a pungere in ripartenza. Al 57', proprio su una ripartenza, arriva il raddoppio della Lazio con Basic, che batte a rete un pallone rimpallato dalla difesa azzurra. Col passare dei minuti la partita perde di ritmo.

La formazione di Sarri gestisce il doppio vantaggio, mentre il Napoli continua a cercare invano delle soluzioni. Sterile il possesso della squadra di Conte, che non trova varchi tra le maglie biancocelesti. Dopo 5 minuti di recupero, si conclude la sfida del Maradona. Finisce 2-0 per la Lazio, che vince con merito contro un Napoli assente. Gli azzurri chiudono i 90 minuti senza mai tirare in porta.

Leggi anche
Serie A, Dimarco da record: 16 assist e record di partecipazioni al gol per un difensore
Hiljemark in vista di Pisa-Genoa: “La squadra è viva e intende lottare. La salvezza è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA