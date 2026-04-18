Fischio finale allo Stadio Maradona, dove un'ottima Lazio batte un Napoli spento e mai pericoloso. Finisce 0-2 per la formazione dell'ex Maurizio Sarri, grazie ai gol di Cancellieri nel primo tempo e di Basic nella ripresa. Con la sconfitta degli azzurri, l'Inter scappa così a +12 e mette un'ipoteca sullo scudetto.
La cronaca
La Lazio sbanca il Maradona: battuto il Napoli 2-0 con le reti di Cancellieri e Basic
Napoli-Lazio, la cronaca della partita—
Al Maradona è la Lazio a cominciare meglio la partita. Al 2', Zaccagni scappa via sulla destra e trova campo davanti a sé, ma non riesce a trovare il passaggio vincente a centro area. L'azione in fotocopia però è vincente al 5', con Taylor che trova Cancellieri che batte a rete da centro area: 0-1 al Maradona.
Al 29' Buongiorno perde un rimpallo da ultimo uomo contro Noslin, che si invola in campo aperto e viene colpito da Lobotka, in disperato tentativo di recupero: calcio di rigore per la Lazio. Dal dischetto va Zaccagni, che si fa parare il tiro da Milinkovic-Savic: si resta sullo 0-1. Al 35' Milinkovic-Savic respinge male un tiro apparentemente innocuo di Cancellieri; il Napoli si salva incredibilmente sulla ribattuta. Dopo un minuto di recupero, termina la prima frazione di gioco al Maradona.
Il secondo tempo comincia così come era iniziato il primo. Il Napoli gestisce palla senza creare e la Lazio prova a pungere in ripartenza. Al 57', proprio su una ripartenza, arriva il raddoppio della Lazio con Basic, che batte a rete un pallone rimpallato dalla difesa azzurra. Col passare dei minuti la partita perde di ritmo.
La formazione di Sarri gestisce il doppio vantaggio, mentre il Napoli continua a cercare invano delle soluzioni. Sterile il possesso della squadra di Conte, che non trova varchi tra le maglie biancocelesti. Dopo 5 minuti di recupero, si conclude la sfida del Maradona. Finisce 2-0 per la Lazio, che vince con merito contro un Napoli assente. Gli azzurri chiudono i 90 minuti senza mai tirare in porta.
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