Gli azzurri concludono i novanta minuti senza aver mai tirato in porta. I biancocelesti approcciano decisamente meglio alla gara e portano a casa i 3 punti con ampio merito. La cronaca della sfida.

Fischio finale allo Stadio Maradona, dove un'ottima Lazio batte un Napoli spento e mai pericoloso. Finisce 0-2 per la formazione dell'ex Maurizio Sarri, grazie ai gol di Cancellieri nel primo tempo e di Basic nella ripresa. Con la sconfitta degli azzurri, l'Inter scappa così a +12 e mette un'ipoteca sullo scudetto.