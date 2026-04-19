Con un po' troppa fatica il Milan passa al Bentegodi di Verona. La squadra di Massimiliano Allegri aveva tremendamente bisogno di una vittoria dopo la debacle assoluta contro l'Udinese nel turno passato. Il tecnico livornese è così tornato alle sue certezze. Dopo aver rischiato un 4-3-3 contro i friulani, i rossoneri sono tornati alla copertina di Linus del 3-5-2, con la coppia offensiva di ali Rafael Leão e Christian Pulisic. Nonostante questo ritorno all'ordine, i diavoli non hanno convinto nemmeno in questo Hellas Verona-Milan, match apparentemente dalla facile lettura. L'Hellas sembra ormai condannato alla Serie B, nonostante la qualità e l'orgoglio mostrati oggi. I rossoneri invece riprendono il Napoli al secondo posto con 66 punti e allontanano momentaneamente la Juventus a 6 lunghezze.

Top e Flop di Hellas Verona-Milan

Mancando espressamente delle idee di gioco in Hellas Verona-Milan, solo le individualità possono essere valutate. La produzione offensiva milanista è stata insufficiente e solo un lampo di genio del portoghese, tanto criticato e fischiato ultimamente, ha risolto la partita bloccata. A raccogliere l'invito filtrante di Rafa ci ha pensato l'MVP della sfida ovvero il francese Adrien Rabiot, al sesto gol stagionale. Di Pulisic non si ha avuto traccia e le prove di Gimenez e Nkunku sono ai limiti dell'invalutabile. Oltre alla solita prova ordinata di Modric, si segnalano le prestazioni sufficienti della difesa in cui spiccano le parate di Maignan e gli interventi di Matteo Gabbia. >>> CONTINUA A LEGGERE LE PAGELLE SU MILANISTICHANNEL <<<