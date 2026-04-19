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Inter, lo scudetto si potrebbe festeggiare già contro il Torino: i possibili incastri

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I nerazzurri sono ormai praticamente certi di vincere quello che sarà il 21esimo campionato della loro storia.
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

In Serie A i giochi sembrano ormai fatti: l'Inter di Chivusi avvia alla vittoria dello Scudetto. La vittoria in casa contro il Cagliari e la sconfitta del Napoli contro la Lazio hanno avvicinato i nerazzurri all'obiettivo finale. Servono quattro punti da fare contro Torino e Parma.

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Inter, quando si può festeggiare lo Scudetto?

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Il tonfo del Napoli di Conte contro la Lazio dell'ex Sarri ha reso le cose decisamente più facili alla squadra di Chivu. L'Inter, dal canto suo, non ha certo faticato con il Cagliari come dimostrano i tre gol rifilati alla compagine di mister Pisacane. Fino a poche settimane fa si parlava di lotta aperta, mentre ora il caso sembra chiuso: l'Inter vincerà il suo 21esimo campionato. Ma quanti punti mancano alla vittoria? E quando si potrà festeggiare?

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Lo Scudetto può arrivare già contro il Torino

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Certo, c'è da aspettare il Milancontro il Verona ma, anche in caso di vittoria dei rossoneri, gli uomini di Chivu sono ormai a più dodici punti sulle rivali. E quindi non resta che fare i dovuti calcoli. Il primo matchpoint è disponibile già contro il Torino con due combinazioni possibili:

L'Inter vince contro i granata, il Napoli perde o pareggia con la Cremonese e i rossoneri fanno meno di sei punti contro Verona e Juventus alla prossima giornata. In caso di pareggio contro il Toro, invece, il Napoli dovrebbe perdere con la Cremonese e il Milan fare soli tre punti nelle due partite.

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MILANO, ITALIA - 5 APRILE: Lautaro Martínez dell'FC Internazionale festeggia con i compagni dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e AS Roma allo Stadio Giuseppe Meazza il 5 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter tramite Getty Images)

Oppure contro il Parma

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Data l'attuale situazione di classifica, con i nerazzurri primi a 78 punti, e dato che rimangono cinque giornate da giocare, una altra possibile giornata in cui i tifosi nerazzurri potranno festeggiare è quella in cui la squadra di Chivu gioca contro il Parma. Se, infatti, Milan e Napoli vincessero contro Juventus e Cremonese, a Lautaro Martinez e compagni basterebbe pareggiare o vincere contro i ducali di Cuesta.

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