Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona, affrontando diversi temi caldi in casa Milan. Dal momento della squadra alla corsa per un posto in Champions League, fino alla situazione di Rafael Leao, il tecnico rossonero ha analizzato con chiarezza questo finale di stagione. Particolare attenzione è stata dedicata proprio all’esterno portoghese, finito al centro delle critiche dopo le ultime prestazioni e i fischi ricevuti da una parte di San Siro, dopodiché Allegri ha spiegato come anche questi momenti possano trasformarsi in uno stimolo utile per la crescita di un giocatore. Spazio anche a una riflessione sul proprio futuro e sulla continuità del progetto rossonero, con parole che hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>