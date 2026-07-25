Gasperini cerca rinforzi nel reparto offensivo e ha messo nel mirino Castro, con Dovbyk in uscita
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Nelle ultime ore tra i vari nomi circolati in orbita Roma per l'attacco, è spuntato quello di Santiago Castro. L'attaccante del Bologna è molto apprezzato da mister Gasperini per duttilità e caratteristiche fisiche ed atletiche. L'attaccante argentino che a settembre compirà 22 anni, potrebbe essere la pedina ideale per migliorare il reparto offensivo rimasto orfano di Evan Ferguson rientrato al Brighton, dopo solo un anno di prestito e con Artem Dovbyk sempre più ai margini del progetto giallorosso.
Dovbyk come contropartitaCome riporta oggi il Corriere dello Sport, proprio Dovbyk potrebbe essere la chiave di volta di questa trattativa, il club emiliano chiede non meno di 40 milioni, cifra che per la Roma è abbastanza alta ed è per questo motivo che potrebbero inserire l'attaccante Ucraino come contropartita per abbassare le pretese bolognesi. Dovbyk che nella scorsa stagione non ha per nulla convinto sia il club che i tifosi con prestazioni non all'altezza e un infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per un po'. In confronto Santiago Castro, seppur non in un ambiente positivo, in confronto agli anni precedenti, ha mostrato grandi margini di miglioramento realizzando, in 35 partite, 7 gol e 3 assist.
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