Nelle ultime ore tra i vari nomi circolati in orbita Roma per l'attacco, è spuntato quello di Santiago Castro. L'attaccante del Bologna è molto apprezzato da mister Gasperini per duttilità e caratteristiche fisiche ed atletiche. L'attaccante argentino che a settembre compirà 22 anni, potrebbe essere la pedina ideale per migliorare il reparto offensivo rimasto orfano di Evan Ferguson rientrato al Brighton, dopo solo un anno di prestito e con Artem Dovbyk sempre più ai margini del progetto giallorosso.

VERONA, ITALIA - 24 MAGGIO: Gian Piero Gasperini festeggia la vittoria dopo la partita di Serie A tra Hellas Verona FC e AS Roma allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 24 maggio 2026 a Verona, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma tramite Getty Images)

Dovbyk come contropartita

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Come riporta oggi il Corriere dello Sport, proprio Dovbyk potrebbe essere la chiave di volta di questa trattativa, il club emiliano chiede non meno dicifra che per la Roma è abbastanza alta ed è per questo motivo che potrebbero inserire l'attaccante Ucraino come contropartita per abbassare le pretese bolognesi. Dovbyk che nella scorsa stagione non ha per nulla convinto sia il club che i tifosi con prestazioni non all'altezza e un infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per un po'. In confronto Santiago Castro, seppur non in un ambiente positivo, in confronto agli anni precedenti, ha mostrato grandi margini di miglioramento realizzando, inAlla corte di mister Gasperini il "Toto" Castro avrà la possibilità di migliorare il suo score produttivo ed imparare dal suo collega di reparto, che lo scorso anno in pochi mesi ha letteralmente ribaltato un campionato a suon di gol e belle prestazioni, una collaborazione tra i due attaccanti, non è detto debbano giocare l'uno al posto dell'altro, potrà finalmente rendere felice il mister dei giallorossi, che ha sempre lamentato, nel corso della scorsa stagione, l'assenza di una punta vera con le caratteristiche che piacciono a lui, e in seguito di un'alternativa valida a Malen.