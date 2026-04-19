L'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti ha fatto il punto sulla situazione dei nerazzurri, sulla volata scudetto e sui fischi a Bastoni

Giammarco Probo 19 aprile - 12:51

Lo scudetto è ormai a un passo per l’Inter. La squadra vede il traguardo sempre più vicino, con soli quattro punti da conquistare per la certezza matematica. In questo contesto si inseriscono le parole di Javier Zanetti. Alla dodicesima edizione di "In Campo per un Sorriso" - Trofeo PUPI a Milano, ha sottolineato come il titolo sia vicinissimo. Ha evidenziato il lavoro del gruppo, la concentrazione e lo spirito che hanno accompagnato i nerazzurri per tutta la stagione. Non ha dimenticato i singoli protagonisti, come Alessandro Bastoni. A lui Zanetti ha rivolto complimenti sinceri, non solo per le qualità tecniche, ma anche per i valori umani, la professionalità e il senso di appartenenza. Caratteristiche che lo rendono un simbolo perfetto di questa Inter, sempre più lanciata verso la conquista dello scudetto.

Le dichiarazioni di Zanetti — LE PAROLE SULL SCUDETTO ORAMAI VICINO -"Siamo molto fiduciosi. Credo che Cristian e i ragazzi stanno facendo un grandissimo percorso e lavoro. Manca l'ultimo passo e poi potremmo dire che siamo campioni".

OBIETTIVO CHAMPIONS IL PROSSIMO ANNO -"L'Inter ha come obiettivi di essere competitiva in tutte le competizioni vedendo la grandissima storia che ha. Quest'anno non è andata molto bene in Europa, ma l'anno prossimo cercheremo di fare meglio".

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IL GIUDIZIO DI ZANETTI SU BASTONI -"È un ragazzo straordinario e buono. Conosciamo il ragazzo, sappiamo i suoi valori umani e questa è la cosa più importante per noi".

IL LAVORO FATTO DA CHIVU -"È un fratello per me, anche del Triplete e sono felicissimo. La sua intelligenza e passione, il senso di appartenenza nei confronti dei nostri colori è il massimo e lo sta trasferendo ai ragazzi che lo stanno seguendo"