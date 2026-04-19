Per Dusan Vlahovic quella che sta volgendo alla fine è stata, senza dubbio, una stagione complessa e con pochissime soddisfazioni. Il grave infortunio che lo ha tenuto fermo da fine novembre a metà marzo, ovviamente, la ha decisamente condizionata e non per il verso sperato. Ora, mentre ci si avvicina all'apertura del mercato, si parla di un possibile rinnovo e anche di una possibile partenza. La scorsa estate, infatti, era filtrato un deciso interesse del Milan per il centravanti serbo.

Prandelli alla Juventus: va confermato

Non ha dubbi Cesare Prandelli che, da tecnico della Fiorentina, ha contribuito alla sua crescita e alla sua esplosione in maglia Viola: "Confermerei Dusan". Lo ha detto parlando dei recenti rinnovi di Spalletti, McKennie e Locatelli. "Vlahovic è reduce da una stagione sfortunata a causa degli infortuni, ma ha soltanto 26 anni", ha aggiunto. Non ha dubbi nemmeno sul valore del calciatore e sul fatto che sia un giocatore da 25-30 gol in stagione: "Vlahovic è un grande attaccante: la Juventus ha già un grande centravanti pronto e in casa. L’ho allenato e lo conosco bene: se sta bene, con Spalletti può fare una stagione da 25-30 gol".