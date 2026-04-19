derbyderbyderby calcio italiano Juventus, senti Prandelli: “Vlahovic è un grande centravanti, va confermato”

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Juventus, senti Prandelli: “Vlahovic è un grande centravanti, va confermato”

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Le parole dell'ex tecnico della Nazionale sul futuro del centravanti serbo in forza alla Vecchia Signora
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentinae della Nazionale, ha parlato di Vlahovic in una intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico ritiene che la Juventus debba tenere il giocatore per la prossima stagione.

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La difficile stagione di Vlahovic

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Per Dusan Vlahovicquella che sta volgendo alla fine è stata, senza dubbio, una stagione complessa e con pochissime soddisfazioni. Il grave infortunio che lo ha tenuto fermo da fine novembre a metà marzo, ovviamente, la ha decisamente condizionata e non per il verso sperato. Ora, mentre ci si avvicina all'apertura del mercato, si parla di un possibile rinnovo e anche di una possibile partenza. La scorsa estate, infatti, era filtrato un deciso interesse del Milan per il centravanti serbo.

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Prandelli alla Juventus: va confermato

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Non ha dubbi Cesare Prandelli che, da tecnico della Fiorentina, ha contribuito alla sua crescita e alla sua esplosione in maglia Viola: "Confermerei Dusan". Lo ha detto parlando dei recenti rinnovi di Spalletti, McKennie e Locatelli. "Vlahovic è reduce da una stagione sfortunata a causa degli infortuni, ma ha soltanto 26 anni", ha aggiunto. Non ha dubbi nemmeno sul valore del calciatore e sul fatto che sia un giocatore da 25-30 gol in stagione: "Vlahovic è un grande attaccante: la Juventus ha già un grande centravanti pronto e in casa. L’ho allenato e lo conosco bene: se sta bene, con Spalletti può fare una stagione da 25-30 gol".

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TORINO, ITALIA - 29 NOVEMBRE: Dusan Vlahovic della Juventus FC è infortunato durante la partita di Serie A tra Juventus FC e Cagliari Calcio all'Allianz Stadium il 29 novembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Allegri con Dusan avrebbe lottato per lo Scudetto

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Prandelli ha speso due parole anche riguardo la possibilità di vedere il serbo vestire la maglia del Milan, una eventualità di cui nei mesi estivi si era parlato a lungo.L'ex CT ritiene che con lui la squadra di Allegri avrebbe potuto lottare con più forza per la vittoria della Serie A: "Allegri con Dusan magari non avrebbe vinto lo scudetto, ma di sicuro avrebbe lottato con Chivu fino all’ultima giornata". 

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