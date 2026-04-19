Dopo quasi due anni la Lazio trova il suo main sponsor. Come dichiarato dalla stessa società capitolina, i biancocelesti hanno trovato l'accordo con la società di scommesse sportive Polymarket che ha fatto il suo esordio già nella gara di ieri vinta contro il Napoli al Diego Maradona. Con questa nuova entrata, la squadra di Maurizio Sarri compie un balzo nella classifica dei ricavi sponsor maglia.

Dopo aver affrontato la stagione fin qui senza main sponsor sulla maglia, anche la Lazio riesce a trovare il suo punto di riferimento. Nella partita di ieri contro il Napoli , vinta dai biancocelesti per 2-0, sulla divisa dei capitolini ha fatto il suo "esordio" lo sponsor Polymarket, una società di scommesse sportive. L'accordo è arrivato nella giornata di ieri poche ore prima del fischio di inizio della sfida contro i partenopei.

Come reso noto dalla stessa società, l’accordo durerà due anni con un corrispettivo complessivo da 22 milioni di dollari, circa 18 milioni di euro: "L’accordo avrà efficacia immediata e, oltre alla parte finale della stagione sportiva in corso, coprirà le stagioni 2026/2027 e 2027/2028, con opzione per la stagione 2028/2029. Il valore complessivo dell’intesa supera i 22 milioni di dollari, a cui si aggiungono bonus legati a performance e attivazioni". Si legge nel comunicato del club.