Dopo quasi due anni la Lazio trova il suo main sponsor. Come dichiarato dalla stessa società capitolina, i biancocelesti hanno trovato l'accordo con la società di scommesse sportive Polymarket che ha fatto il suo esordio già nella gara di ieri vinta contro il Napoli al Diego Maradona. Con questa nuova entrata, la squadra di Maurizio Sarri compie un balzo nella classifica dei ricavi sponsor maglia.
Italia
Lazio, con il nuovo main sponsor i biancocelesti salgono in graduatoria: la classifica ricavi
Lazio, debutto Polymarket nella vittoria contro il Napoli: il nuovo main sponsor dei biancocelesti—
Dopo aver affrontato la stagione fin qui senza main sponsor sulla maglia, anche la Lazioriesce a trovare il suo punto di riferimento. Nella partita di ieri contro il Napoli, vinta dai biancocelesti per 2-0, sulla divisa dei capitolini ha fatto il suo "esordio" lo sponsor Polymarket, una società di scommesse sportive. L'accordo è arrivato nella giornata di ieri poche ore prima del fischio di inizio della sfida contro i partenopei.
Come reso noto dalla stessa società, l’accordo durerà due anni con un corrispettivo complessivo da 22 milioni di dollari, circa 18 milioni di euro: "L’accordo avrà efficacia immediata e, oltre alla parte finale della stagione sportiva in corso, coprirà le stagioni 2026/2027 e 2027/2028, con opzione per la stagione 2028/2029. Il valore complessivo dell’intesa supera i 22 milioni di dollari, a cui si aggiungono bonus legati a performance e attivazioni". Si legge nel comunicato del club.
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Con questo nuovo sponsor, inoltre, la Lazio compie anche un salto importante nella classifica dei ricavi da main sponsor in Serie A. I biancocelesti occupano ora il settimo posto, insieme al Napoli, in una graduatoria che vede le milanesi Inter e Milan attualmente in vetta con 30 milioni di euro, seguite dalla Juventus (28-30 milioni). Va evidenziato, però, che nella prossima stagione i rossoneri dovrebbero portare la cifra incassata da Emirates a 35 milioni. Il dato preciso verrà reso noto solo il 30 giugno 2027.
Serie A, la graduatoria—
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