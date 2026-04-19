Borussia Dortmund, Kovac: “Peccato per la sconfitta, non la meritavamo”

Ennesima sconfitta e il sogno scudetto che scompare ufficialmente per il Borussia Dortmund

Giammarco Probo 19 aprile - 13:39

Brusco passo falso per il Borussia Dortmund, che incassa una sconfitta inattesa lontano da casa, complicando ulteriormente la propria situazione. La formazione guidata da Niko Kovač cade in trasferta contro l’Hoffenheim, un risultato che finisce per avvicinare sempre di più al Bayern Monaco l'ennesimo titolo. La squadra allenata da Vincent Kompany, infatti, potrebbe festeggiare già oggi: basterebbe un solo punto nel match contro lo Stoccarda per mettere in cassaforte il campionato. Al termine della gara, lo stesso Kovač è intervenuto in conferenza stampa, analizzando con lucidità la battuta d’arresto e soffermandosi sulla prestazione dei suoi.

Le dichiarazioni di Kovac dopo la sconfitta — LE PAROLE DOPO LA SCONFITTA -"Nel primo tempo non siamo scesi in campo, ci hanno dominato, poco da dire. Non abbiamo creato abbastanza occasioni in attacco e poi siamo andati in svantaggio per un rigore. "

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LE PAROLE DI KOVAC NEL SECONDO TEMPO -"Nella ripresa invece siamo scesi in campo con un altro atteggiamento e ci siamo posizionati meglio. A parte il gol e una mezza occasione, però, non siamo riusciti a creare molte altre opportunità da gol. E con il secondo rigore, abbiamo perso. Peccato per il risultato ma non lo meritavamo assolutamente".

Ennesimo anno dove il Borussia Dortmund parte con aspettative alte e poi porta risultati spesso inferiori alle ambizioni, restando costantemente all’inseguimento senza riuscire a compiere l’ultimo passo decisivo. Nel frattempo, il Bayern Monaco ha continuato a dominare il campionato, consolidando un’egemonia che si rinnova anche in questa stagione con l’ennesimo trionfo sempre più vicino. Per i gialloneri si tratta dell’ennesima occasione mancata: l’ultimo titolo nazionale risale infatti alla stagione 2011-2012, un digiuno che pesa e che racconta le difficoltà di un club capace di restare competitivo, ma non abbastanza continuo da interrompere il dominio bavarese.