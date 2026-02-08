Luca Reggiani, difensore classe 2008, cresciuto calcisticamente nel Sassuolo ha esordito in maglia Dortmund. Già nel giro delle nazionali minori, trova spazio coi grandi nel campionato tedesco

Francesco Lovino Redattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 17:32)

Luca Reggiani non potrà dimenticare con troppa facilità la data del 7 febbraio 2026. Dopo una lunga trafila nelle giovanili del Sassuolo, il classe 2008 fa il suo esordio con i grandi. Ancora una volta però, non è il campionato di Serie A che può vantare questo nuovo inizio.

Reggiani, un centrale con "la testa" — Alto un metro e novanta, di ruolo è un difensore centrale. Imponente di struttura, ha già avuto modo di dimostrare il suo valore nelle nazionali minori, dall'Under 15 all'Under 19. Nasce a Modena e il Castelvetri è la prima società calcistica che lo tessera. In seguito, è il Sassuolo a puntare su di lui fintantoché a 16 anni non arriva la "solita" chiamata estera. Si tratta del Borussia Dortmund, club storicamente accorto a tutelare i giovani.

Luca Reggiani è infatti solo l'ultimo di una lunga lista di ragazzini che esordiscono molto prima dei 20 anni, spesso perfino minorenni, dimostrando nel tempo di essere giocatori di livello assoluto. Non gli manca un certo senso del gol, date le 10 marcature messe a referto col Sassuolo nell'ultima stagione prima del salto in Germania. Ai suoi oltre 10.000 followers su Instagram ha condiviso la gioia dell'istante in cui è entrato in campo.

Luca Reggiani, una notte da sogno — È stato Niko Kovac a farlo esordire al minuto numero 95 nella partita col Wolfsburg in sostituzione di Beier. Davvero poco il tempo avuto per dimostrare chi sia; certamente sufficiente però, per collezionare il primo gettone tra i grandi.

Il Borussia Dortmund, oltre alla gioia dell'ingresso, ha regalato a Reggiani la soddisfazione della prima vittoria coi gialloneri. La gara si è conclusa sul punteggio di 2-1 per gli ospiti grazie alle reti di Julian Brandt e Serhou Guirassy.