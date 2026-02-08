Sassuolo-Inter, statistiche e precedenti tra le due squadre di Serie A

Nonostante siano sfavoriti, i neroverdi proveranno a fermare i nerazzurri che sono in corso per la vittoria del campionato

Jacopo del Monaco 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 16:01)

In questa domenica di calcio trova il suo spazio anche la partita che metterà di fronte il Sassuolo e l'Inter. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del ventiquattresimo turno della Serie A. L'incontro, che avrà inizio alle ore 18:00, metterà in palio tre punti che possono essere fondamentali ai fini della classifica, soprattutto per i nerazzurri. In attesa del calcio d'inizio, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre che oggi si affronteranno presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Sassuolo-Inter, i precedenti — In questo momento, il Sassuolo allenato da Fabio Grosso, tra l'altro ex della gara visto che ha vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2006/2007, occupa l'undicesima posizione in classifica avendo totalizzato 29 punti. Nella scorsa giornata di Serie A, i neroverdi hanno vinto 1-3 in casa del Pisa. L'Inter guidata da Cristian Chivu, dal canto suo, si trova al primo posto del campionato con 55 punti e nell'ultima partita della massima divisione nazionale ha conquistato la vittoria battendo per 0-2 la Cremonese di Davide Nicola.

In tutta la loro storia, le due squadre che oggi scenderanno in campo hanno giocato contro soltanto in Serie A. Le prime sfide risalgono alla stagione 2013/2014, quando il Sassuolo ha fatto il suo esordio nella massima divisione italiana. Nella primissima partita tra i due club, disputata il 22 settembre 2013, l'Inter ha stravinto contro i neroverdi segnando ben sette gol che portano la firma di Palacio, Taïder, autorete di Pucino, Ricky Alvarez, Diego Milito (doppietta) e Cambiasso. Ad oggi, i match tra i due club sono 23 ed i meneghini hanno vinto 11 volte, soltanto una in più dei neroverdi. I pareggi, invece, sono stati due: 0-0 nel gennaio 2019; 3-3 nel giugno 2020, ricordato soprattutto per la traversa a pochi passi dalla porta presa da Gagliardini. Per quanto riguarda i gol della sfida, invece, l'Inter ne ha realizzati 43, tredici in più degli avversari.

I risultati nelle ultime stagioni — Nella stagione 2023/2024, quella della retrocessione a fine campionato, il Sassuolo ha vinto entrambe la partite contro la squadra nerazzurra: 1-2 a San Siro grazie alle reti di Bajrami e Berardi, quest'ultimo miglior marcatore della sfida avendo realizzato otto gol; 1-0 al Mapei Stadium grazie al gol di Armand Laurienté. Nel campionato attualmente in corso, invece, l'Inter ha vinto la gara d'andata 2-1 grazie alla rete di Federico Dimarco ed all'autorete del difensore neroverde Tarik Muharemović.

Oltre alla partita del 2013 citata nel paragrafo precedente, i nerazzurri hanno battuto il Sassuolo 7-0 anche nel settembre 2014 allo Stadio Giuseppe Meazza con tripletta di Mauro Icardi, doppietta di Daniel Osvaldo e reti dei due centrocampisti Mateo Kovačić e Fredy Guarin. Nella stessa partita, tra l'altro, Berardi ha ricevuto un cartellino rosso al minuto 60. Tra le undici partite disputate in casa neroverde, l'Inter ha ottenuto la vittoria in sei occasioni, soltanto una in più rispetto alla squadra dell'Emilia Romagna e non c'è mai stato un pareggio.