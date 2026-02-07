Sassuolo, Grosso: “Inter, sfida proibitiva. Noi proveremo a dire la nostra”

Il Sassuolo ospita l'Inter al Mapei Stadium. Neroverdi reduci da due successi di fila, Grosso in conferenza stampa carica il gruppo, pur consapevole delle difficoltà della sfida

Domenica alle 18:00 l'Inter capolista farà visita al Sassuolo. Entrambe le squadre vivono un ottimo momento di forma: i nerazzurri andranno a caccia del 19° sigillo stagionale in campionato; i padroni di casa cercheranno di confermare tutto ciò che di buono hanno mostrato con Cremonese e Pisa.

Sassuolo, Grosso: "Inter, sfida proibitiva. Ringrazio Carnevali per le belle parole" — In conferenza stampa l'allenatore dei neroverdi Fabio Grosso ha presentato la sfida contro l'Inter. Una gara difficile in cui il Sassuolo proverà a mettere in difficoltà la compagine di mister Chivu: "Sulla carta è una sfida proibitiva ma noi proveremo assolutamente a dire la nostra. Sappiamo che affronteremo una squadra superiore a tutti, vengono da prestazioni importanti e da tante cose belle fatte. Il nostro lavoro sarà quello di limitare le loro qualità, i ragazzi sono pronti. Il calcio ci ha insegnato che tutto è possibile, dunque entreremo in campo con voglia e consapevolezza di poter mettere in difficoltà una squadra che ci è superiore in tutto".

IL PUNTO SULL'INFERMERIA - "Boloca vicino al rientro. Turati out per influenza. Canè e Pieragnolo indisponibili fino a fine stagione. Nuovi acquisti sono pronti e arruolabili".

CARNEVALI - "Ringrazio il direttore per le belle parole. Stiamo facendo cose belle, togliendoci delle soddisfazioni, ciò significa che per farlo tutti devono navigare verso la stessa direzione, ognuno con i propri compiti, cercando di dare sempre il meglio".

NZOLA e BAKOLA, I NUOVI ARRIVI - "Escono Skjellerup e Cheddira, entrano nuovi innesti come Nzola, Bakola e Pedro Felipe, questi ultimi due giovani di grande prospettiva. Sono contento dei nuovi arrivi, sono felice dei ragazzi che ho a disposizione che cerco sempre di migliorare. Bakola? Giocatore forte, ha personalità, sa giocare a calcio, lui è uno di prospettiva e siamo contenti di averlo all'interno e cercheremo di valorizzarlo. Per ora è un centrocampista offensivo, oppure un offensivo centrocampista, può essere utilizzato in varie posizioni, poi il tempo lo indirizzerà".