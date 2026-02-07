derbyderbyderby calcio italiano Sassuolo-Inter: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Streaming Live

Sassuolo-Inter: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Dove vedere Sassuolo Inter
Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Al Mapei Stadium andrà in scena Sassuolo-Inter. Una sfida chiave per entrambe le compagini, che puntano rispettivamente alla salvezza, sebbene essa pare tutt'altro che insidiosa considerando i punti in classifica e lo scudetto. Quest'ultimo però, ancora in ballo con le rispettive rivali. Il match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A è in programma domenica 8 febbraio alle ore 18:00. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative: 

Per iscriversi su Sisal e seguire tutti gli eventi in LIVE STREAMING GRATIS, clicca qui

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Vuoi seguire le migliori partite e il meglio degli sport? Clicca qui e registrati su Lottomatica

Sassuolo-Inter, dove vedere la gara

—  

La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale ZONA DAZN.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

La situazione delle due squadre

—  

Il Sassuolo occupa il centro della classifica grazie ai 29 punti conquistati dagli uomini di Grosso. I neroverdi sono reduci da due vittorie consecutive contro Cremonese e Pisa. I successi hanno invertito il trend negativo precedente, dove erano state rimediate le sconfitte contro Juventus, Roma e Napoli. Ora, con il ritorno in campo di Berardi i nerazzurri dovranno fare attenzione sulla corsia laterale di sinistra. Terra amica di Dimarco, quanto del numero 10 del Sassuolo.

Sassuolo-Inter: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
SASSUOLO, ITALY - JANUARY 25: Players of US Sassuolo Calcio acknowledge the fans after the Serie A match between US Sassuolo Calcio and US Cremonese at Mapei Stadium Citta del Tricolore on January 25, 2026 in Sassuolo, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Per l'Inter invece, poco da aggiungere. Lautaro e compagni sono in cima alla classifica con 55 punti a cinque lunghezze di vantaggio dal Milan. Nelle ultime cinque partite hanno prima incontrato il Napoli di Conte collezionando un pareggio, poi hanno conquistato quattro vittorie in discesa libera. La prima vittima è stata il Lecce, poi è stato il turno Udinese, Pisa e infine Cremonese. Un ulteriore successo contro il Sassuolo permetterebbe di ipotecare il primato.

Probabili formazioni di Sassuolo-Inter

—  

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Golbet

Leggi anche
Milan, Leao e Pulisic stringono i denti per tornare in campo: la situazione
Lecce-Udinese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA