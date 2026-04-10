Gianmarco Inguscio

Tottenham, De Zerbi "mister felicità": sorrisi e compattezza del gruppo la chiave per la salvezza
Trovare serenità per conquistare la salvezza
Laureato in Scienze della Comunicazione e studente magistrale in Comunicazione, Giornalismo e Media Digitali. Scegliere questo percorso è stato semplice: ho seguito le emozioni che provo durante una partita di calcio o nel corso di un Gran Premio. Ammetto che scrivere di calcio e motorsport è un privilegio, almeno quanto diventare giornalista pubblicista in tempi brevi. E per commentare lo sport in cuffia bisognerà avviare un percorso parallelo, ma la carta di identità è dalla mia parte. Grazie alle collaborazioni attive con testate giornalistiche, mi diverto a combinare passione e lavoro. Buona lettura!
Trovare serenità per conquistare la salvezza
Le parole del presidente
Le parole del tecnico
Le dichiarazioni del centrocampista
Le parole dell'attaccante sul proprio futuro
Il messaggio del portiere dopo l'infortunio
Le parole del tecnico
Le parole del tecnico
Thierry Henry ringrazia il calciatore francese
La parole del centrocampista
Le parole del tecnico
Blaugrana eliminati ai quarti di finale
Le parole del presidente
L'attaccante resta fuori dai convocati
Le dimissioni del tecnico
Momento delicato la società campana
La parole dell'ex calciatore
Calciatore morto in una rapina
Periodo difficile per il calciatore
Clima infuocato bel derby
Tanti gol al Sinigaglia
Le proteste contro l'arbitraggio
Il messaggio dell'ex calciatore
Il messaggio dell'ex calciatore
Le parole del tecnico
La parole dell'attaccante
Record assoluto per il brasiliano
Le parole dell'ex calciatore
Un incendio ha distrutto gli spogliatoi del club
Le parole del tecnico nel post match