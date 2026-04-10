Gianmarco Inguscio

| Collaboratore

Laureato in Scienze della Comunicazione e studente magistrale in Comunicazione, Giornalismo e Media Digitali. Scegliere questo percorso è stato semplice: ho seguito le emozioni che provo durante una partita di calcio o nel corso di un Gran Premio. Ammetto che scrivere di calcio e motorsport è un privilegio, almeno quanto diventare giornalista pubblicista in tempi brevi. E per commentare lo sport in cuffia bisognerà avviare un percorso parallelo, ma la carta di identità è dalla mia parte. Grazie alle collaborazioni attive con testate giornalistiche, mi diverto a combinare passione e lavoro. Buona lettura!