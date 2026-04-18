Il Tottenham gravita ancora in zona retrocessione e l'arrivo di de Zerbi non ha portato successi, ma il tecnico sta lavorando sulla fiducia nel gruppo.

Gianmarco Inguscio Collaboratore 18 aprile - 12:55

Sembrava soltanto un avvio di stagione complicato, ma a sei giornata dal termine del campionato di Premier League, il Tottenham è ancora lì: in piena zona retrocessione. Gli Spurs sono infatti, fermi in diciottesima posizione con appena 30 punti conquistati. Un bottino del tutto insufficiente per mantenere la massima categoria. Il calcio è imprevedibile e la stagione la situazione del Tottenham ne è l'emblema, infatti, se quest'anno sono a rischio retrocessione, nell'ultima edizione della UEFA Europa League se sono usciti vincitori nel derby inglese contro il Manchester United. Questo appena un anno fa: maggio 2025. Con la cura De Zerbi, il Tottenham ha però trovato nuovo entusiasmo e soprattutto, il sorriso, così come evidenziato dalla Francia, soprannominando il tecnico "mister felicità".

Tottenham, De Zerbi a caccia della salvezza degli Spurs — Igor Tudor precedentemente sulla panchina degli Spurs le ha provate tutte fino al giorno del suo addio: Al suo posto, il 31 marzo 2026 è arrivato Roberto De Zerbi dopo aver risolto il suo contratto con il Marsiglia, ma dal suo arrivo la formazione inglese non ha ancora ottenuto alcun successo. Anzi, ha rimediato le sconfitte con il Nottingham (0-3) e il Sunderland (1-0). Ora urge in cambio di rotta immediato nelle file del Tottenham e il tecnico italiano le sta provando davvero tutte, ha persino invitato a cena tutta la squadra, occupandosi anche del conto. Un gesto che va oltre il rettangolo di gioco ma che dimostra come l'ex allenatore del Sassuolo voglia unire il gruppo e lavorare in maniera serena in questo finale di stagione.

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De Zerbi è sempre pronto a difendere i suoi calciatori — Nonostante la situazione in cui gravita la squadra, il tecnico degli inglesi assume quasi una posizione di "allenatore della felicità" come si legge su L'EQUIPE. Il Motivo? Le sue dichiarazioni come: "Non ho dubbi sulle qualità dei miei calciatori" o le parole al miele nei confronti dell'infortunato Romero: "Mi dispiace tanto, lui ama il Tottenham e sta soffrendo perché non potrà giocare con i compagni a causa dell'infortunio".

L'obiettivo di De Zerbi è senza dubbio conquistare la salvezza e fare in modo che la stagione attuale sia soltanto un brutto ricordo per tutti i tifosi e gli appassionati che seguono da vicino il club. Il suo atteggiamento dimostra come, a volte, lavorare sul campo non sia sufficiente e forse, in questa situazione di emergenza uno dei modi migliori per uscirne a testa alta sia proprio quello di lavorare sulla mentalità, sull'atteggiamento e sulla fiducia reciproca.