L'eterno centrocampista italiano è tornato sulle difficoltà provate durante la sua seconda esperienza londinese e di quanto sia stato importante per lui cambiare aria e andare al Flamengo

Pietro Rusconi Redattore 18 aprile - 12:50

Jorginho non passa mai di moda, nonostante sia da sempre uno dei giocatori più sottovalutati degli ultimi anni a livello internazionale. Fin dagli esordi con l'Hellas Verona il calciatore italo-brasiliano ha mostrato lampi di classe assoluta e dominio assoluto nel centrocampo. Ci ha pensato Benitez a trascinarlo nel calcio che conta e Maurizio Sarri lo ha plasmato affinché diventasse uno dei registi più forti del panorama europeo. Capacità di attirare ed eludere il pressing, controllo orientato a guadagnare tempo e spazio, il tocco di prima... Lo scudetto perso col Napoli non cambia la sua statura internazionale, che richiama le attenzioni di Guardiola al City e soprattutto del Chelsea, prossima squadra del Comandante. Per 55 milioni di euro, il numero 5 si trasferisce a Londra, luogo dell'affermazione definitiva di Jorginho.

Tuttavia, il suo legame simbiotico col tecnico di Figline pone i 2 in una situazione pericolosa: il sarrismo attecchisce poco ai ritmi e spazi inglesi e il suo metronomo risente fortemente di questa inefficienza. Arrivano fischi per l'orizzontalità di entrambi e se uno lascia per la Juventus, l'altro rimane incassando la fiducia di Lampard e Tuchel. Con il tecnico tedesco acquisisce ulteriori dimensioni al suo gioco e conquista una Champions League da assoluto protagonista. L'Europeo conquistato aumenta ancora di più la sua caratura internazionale tanto da farlo arrivare terzo nella corsa al Pallone d'Oro. Così, dopo 4 anni e mezzo in blues, nel 2023, Jorginho si trasferisce ai rivali dell'Arsenal. La squadra di Arteta punta sulla sua esperienza per conquistare l'agognato titolo, ma le cose tra i due non vanno come sperato. 79 presenze totali, 46 da titolare, 0 reti e un feeling mai sbocciato anche per il suo passato col Chelsea.

L'esperienza di Jorginho con l'Arsenal e l'addio — Infatti, dopo soli 2 anni e mezzo e con un netto calo nelle performance anche in nazionale, Jorginho torna in Brasile nel Flamengo. Coi rossoneri però arrivano tante soddisfazioni tra cui un campionato brasiliano, uno carioca e soprattutto la Libertadores.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365

Il calciatore ex Napoli ha spiegato al Times le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare Londra e il calcio europeo: "Quando non giochi, mantenere la motivazione alta è complesso. Sentivo la necessità di andare dove potessi ritrovare il piacere di giocare e perciò ho valutato il sofferto addio e va benissimo così, cose che capitano nel calcio, è fisiologico".