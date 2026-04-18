Il campo del Monumental fa discutere prima di River-Boca: il prato è in condizioni difficili alla vigilia del Superclásico

Daniele Cirafici 18 aprile - 12:31

A ormai poche ore dal tanto atteso River Plate-Boca Juniors, uno dei temi più discussi in Argentina non riguarda le formazioni o le scelte tattiche ma le condizioni del terreno di gioco del Monumental. Il prato dello stadio appare infatti in condizioni tutt’altro che ideali, con diverse zone rovinate e una superficie irregolare che ha immediatamente attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Come riporta TyC, Le immagini circolate nelle ultime ore hanno acceso il dibattito attorno a uno degli aspetti più delicati in vista della sfida più importante della stagione. In una partita come il Superclásico, ogni dettaglio può fare la differenza e anche il campo può diventare un fattore decisivo.

Un problema che può influenzare la partita — Il confronto tra Rivere Boca non è mai una partita normale. Si tratta della sfida più sentita del calcio argentino e una delle più importanti al mondo, capace di fermare un intero Paese. Proprio per questo motivo, la qualità del terreno di gioco assume un peso ancora maggiore.

Un prato irregolare può influenzare in modo significativo il ritmo della gara, rendere più complicata la costruzione del gioco e condizionare soprattutto i calciatori più tecnici, abituati a sviluppare azioni rapide e precise. Su una superficie non perfetta, infatti, anche il semplice controllo del pallone può diventare più difficile, aumentando il margine di errore nei passaggi e nelle giocate decisive. Allo stesso tempo cresce anche la preoccupazione dal punto di vista fisico, perché un terreno sconnesso può aumentare il rischio di scivolate, contrasti più duri e possibili infortuni muscolari o articolari. Un aspetto che nessuna delle due squadre vuole sottovalutare a poche ore da una sfida così importante, soprattutto considerando il peso tecnico ed emotivo che il Superclásico porta sempre con sé.

Il River prova a sistemare tutto prima del match — Nelle prossime ore il club proverà a intervenire per migliorare il più possibile la situazione e presentare un terreno di gioco all’altezza dell’evento. Lo staff incaricato della manutenzione sta lavorando per sistemare le zone più rovinate e garantire una superficie più uniforme, elemento fondamentale per una partita di questo livello.

Il Monumental, simbolo del calcio argentino e teatro di grandi notti internazionali, ospiterà ancora una volta una sfida che va ben oltre i tre punti. Il Superclásico rappresenta infatti una partita capace di influenzare umore, classifica e stagione, con una pressione enorme sia per i giocatori sia per tutto l’ambiente. Per questo motivo l’attenzione resta altissima anche fuori dal campo. Prima ancora del fischio d’inizio, infatti, sarà proprio il prato dello stadio uno degli osservati speciali di questo attesissimo appuntamento, perché anche un dettaglio apparentemente secondario può avere un peso importante sull’andamento della gara.