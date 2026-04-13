L'ex calciatore del Boca Juniors è tra i responsabili della sconfitta dei biancazzurri ed ora rischia anche una lunga squalifica

Jacopo del Monaco 13 aprile - 11:48

Tra i protagonisti della gara tra il Racing Club de Avellaneda ed il River Plate figura anche il difensore Marcos Rojo. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione della quattordicesima giornata del Torneo Apertura della Liga Profesional de Fútbol, vale a dire la massima divisione del calcio argentino. Al termine dei novanta minuti, la squadra ospite ha vinto 0-2 coi gol di Colidio e Driussi. E per l'ex centrale dello United è stata una serata decisamente da dimenticare.

Racing Club, partita negativa per Rojo: prima causa un gol e poi si fa espellere — L'ex difensore di Manchester United e Boca Juniors deve cancellare completamente la prestazione contro il River. Nel primo tempo del match del Torneo Apertura, infatti, il giocatore ha commesso un grave errore che ha permesso ai Millonarios di sbloccare il risultato. Durante la seconda frazione di gioco, invece, ha colpito l'ex calciatore della Fiorentina Lucas Martínez Quarta e, a seguito di revisione al VAR da parte dell'arbitro, ha ricevuto il cartellino rosso. A ciò si aggiunge anche il momento in cui Rojo ha offeso in maniera pesante l'arbitro dicendogli le seguenti parole: "Sei un figlio di p*****a!". Se il direttore di gara dovesse mettere a referto ciò, il calciatore rischierebbe una pesante squalifica.

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Ancora una volta nella sua carriera, Rojo riceve un cartellino rosso nel corso di una gara importante e, per di più, non è la prima volta che accade contro il River Plate. Quella rimediata nel match disputato nelle scorse ore è la terza espulsione contro i Millonarios. Le altre due hanno avuto luogo durante altrettanti Superclasico di campionato quando il difensore vestiva la maglia del Boca. A questi cartellini rossi in gare importanti, poi, se ne aggiungono anche altri due: uno in semifinale di Copa Libertadores contro il Palmeiras e l'altro in campionato contro il Platense.