Durante il Mondiale, inizieranno i lavori per avviare il mega progetto della squadra di Buenos Aires: pronto un impianto da paura con nuove tribune, diverse strutture e una capienza mostruosa

Vincenzo Di Chio 31 marzo - 20:30

Il River Plate si appresta a rivoluzionare il suo storico stadio, il Monumental, con un investimento complessivo da 145 milioni. La ristrutturazione rappresenta uno dei progetti più ambiziosi nella storia recente del Club. Comprenderà l'ampliamento delle tribune, l'installazione di una copertuta completa e l'adeguamento delle strutture per offrire maggiori comfort ai tifosi.

Approvato all'unanimità del Consiglio Direttivolo scorso 5 Marzo, il piano segna un passo fondamentale per modernizzare uno degli stadi più iconici del Sud America, rendendolo competitivo, spettacolare e all'avanguardia a livello internazionale.

Le caratteristiche principali della nuova struttura del River Plate — I lavori sono stati affidati all'azienda Grupo ENG S.A e comprendono interventi complessi e articolati. Il progetto prevede la realizzazione della nuova tribuna a 360 gradi, una copertura integrale dello stadio e tutti i servizi accessori, dai sistemi di equipaggiamento tecnico alla direzione dei lavori e alla sicurezza.

Una volta completata, la capienza totale dell'impianto raggiungerà i 101.000 spettatori, suddivisi tra 77.000 posti in tribuna e 24.000 nei settori più popolari. Il Club argentino ha condiviso alcune immagini che mostrano il risultato finale: le 13 file della nuova tribuna, le colonne dotate di ascensori e la banda rossa sul tetto e il celebre "mirador monumental", un punto panoramico che diventerà simbolo dello stadio. Questi dettagli evidenziano non solo un ampliamento della capacità, ma anche un significativo miglioramento dell'esperienza dei tifosi e dell'agibilità degli spazi interni ed esterni.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su BET365

Tempistiche e prospettive — Ottenuta l'approvazione del progetto, la dirigenza del River Plate convocherà un'Assemblea Straordinaria Dei Rappresentati Dei Soci per discutere e formalizzare il punto. Se tuttte le fasi burocratiche e tecniche procederanno come previsto, i lavori inizieranno nel mese di Maggio e avanzeranno in maniera spedita durante la pausa di 40 giorni prevista per il Mondiale che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e Canada.

Questa tempistica consentirà di concentrarsi sulle opere principali senza interrompere le attività sportive del club e garantirà una gestione ottimale delle risorse. La nuova configurazione del Monumental non solo aumenterà la capienza e il comfort, ma rappresenterà anche un importante passo verso la modernizzazione degli impianti sportivi argentini, rendendo il club più competitivo a livello internazionale e migliorando l'esperienza dei tifosi durante le gare casalinghe.