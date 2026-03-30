Il centrocampista classe 2001 fa discutere in Inghilterra a causa di alcune uscite riguardo al suo desiderio di cambiamento.

Federico Iezzi Collaboratore 30 marzo - 14:20

Enzo Fernandez preoccupa i tifosi del Chelsea. Con alcue recenti dichiarazioni, infatti, l'argentino ha detto che prima o poi vorrebbe tornare al River Plate. E ha anche lasciato intendere che gli piacerebbe vivere a Madrid.

Enzo Fernandez: il River Plate nel futuro? — Cresciuto nelle giovanili del River Plate, il classe 2001, è attualmente uno dei migliori centrocampisti argentini in circolazione. Fernandez gioca nel Chelsea dal 2023. Il club londinese lo ha acquistato dal Benfica per ben 121 milioni di euro facendone, in quel momento, il trasferimento più costoso della Premier League. Negli anni l'argentino è diventato un giocatore centrale per il Chelsea, fornendo un importante contributo nella vittoria della Conference League del 2025 e nella Coppa del Mondo per club della FIFA.

Come riporta A Bola, in questa stagione ha segnato otto reti e fornito tre assist in campionato. Impegnato in questi giorni nelle amichevoli con la nazionale Albiceleste, l'ex Benfica ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno scatenato le ire e le preoccupazioni dei tifosi dei Blues. Parlando del suo futuro, mentre era intervistato sulla piattaforma SpiderCarp, è inizialmente stato evasivo: "Non lo so, mancano otto partite e poi c'è la FA Cup. C'è il Mondiale e poi vedremo". Ha poi aggiunto che, in futuro, gli piacerebbe ritornare a giocare con Los Millonarios: "Voglio tornare al River".

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Oppure Madrid? — Di recente, inoltre, Enzo è stato accostato, nei rumors di mercato, al Real Madrid. Lui non ha nè confermato e nemmeno smentito. Ha però dichiarato, nutrendo altre polemiche, che un cambio di ambiente non gli dispiacerebbe. Per la precisione, gli piacerebbe vivere in Spagna. A Madrid, che è una città che considera simile a Buenos Aires e dove starebbe meglio: "Mi piacerebbe provare a vivere lì. Madrid mi piace molto e mi ricorda moltissimo Buenos Aires". Inutile dire che i tifosi del Chelsea non hanno gradito le parole del centrocampista e che in Inghilterra si teme ora che possa lasciare il club.