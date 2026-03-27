Il portiere giallorosso ha giocato 45 minuti con la Serbia ma poi ha deciso di rappresentare il Belgio, suo paese di origine. La questione è destinata a finire in tribunale

Mattia Celio Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 16:02)

È uno dei migliori portieri della Serie A, eppure non ha ancora avuto modo di rappresentare la sua Nazionale. Mile Svilar si trova di fronte ad una lunga questione burocratica che sembra proprio non avere fine. Il caso, che coinvolge Serbia e Belgio, è già nelle mani degli avvocati e potrebbe finire in tribunale. L'estremo difensore della Roma aspetta (ancora) e spera.

Il caso Svilar: il portiere della Roma coinvolto in una battaglia legale con la FIFA — Mentre i suoi compagni di squadra partono per gli impegni con le rispettive nazionali Mile Svilar è nuovamente costretto a rimanere a Trigoria, una situazione che sorprende persino i dirigenti della Roma. Con un'impressionante percentuale di parate del 78,9% in Serie A, superiore a quella di qualsiasi altro portiere del campionato, e 88 parate totali, la sua assenza dalle convocazioni si fa sentire. La verità è che Svilar vive in un limbo, senza una patria calcistica. Una situazione che i suoi avvocati stanno tentando in tutti i modi di risolvere.

Nato e cresciuto ad Anversa, in Belgio, Svilar ha completato tutta la sua formazione nelle squadre giovanili belghe, dalle giovanili fino all'Under 21, La decisione di rappresentare la Serbia è stata influenzata da suo padre, Ratko, ex portiere con nove presenze nella nazionale jugoslava. Essendo serbo, il padre gli ha trasmesso la nazionalità. Tuttavia, il portiere giallorosso ha in seguito espresso il desiderio di rappresentare il suo paese d'origine, il Belgio, ma i regolamenti FIFA attualmente non lo consentono. Questa situazione ha portato la Serbia a rifiutare la sua candidatura e il Belgio ad attendere con impazienza la possibilità di convocarlo.

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Secondo il regolamento FIFA relativo al cambio della nazionale, modificato nel 2020, un giocatore può cambiare nazionale se: possiede la nazionalità del paese che intende rappresentare al momento in cui ha giocato per la sua prima nazionale (Svilar ha soddisfatto questo requisito); non ha giocato più di tre partite con la sua prima nazionale (requisito soddisfatto) e se nessuna di queste partite è stata disputata in una fase finale del Mondiale o in una competizione continentale (requisito soddisfatto). Inoltre, devono trascorrere almeno tre anni dalla sua ultima apparizione in nazionale (requisito soddisfatto).

Il problema risiede nei 45 minuti giocati da Svilar con la nazionale serba in un'amichevole contro il Qatar il 1° settembre 2021, quando subentrò a Rajković e, inoltre, l'ostacolo cruciale è l'età. Il regolamento impedisce il trasferimento di giocatori che avevano più di 21 anni nella loro ultima partita. Il 1° settembre 2021, Svilar ne aveva compiuti 22 solo quattro giorni prima. Per questo motivo, non può rappresentare il Belgio che, dunque, dovrà al momento continuare a puntare su Thibaut Courtois. Non un portiere qualsiasi.