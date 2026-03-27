Il Calcio a Londra: storia e origini del Chelsea Football Club

Alla fine dell’epoca vittoriana, Henry Gus Mears fondò il Chelsea dopo il rifiuto del Fulham di trasferirsi allo Stamford Bridge

Antonio Marchese 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 13:02)

Con l'inizio dell’epoca vittoriana a Londra le maggiori attività economiche del paese si trasformarono ben presto in aziende o industrie dalle quali trare profitti. L'era vittoriana a Londra si intrecciò con un passione travolgente per il calcio, che all'epoca era già uno sport più praticato del cricket. Verso la fine del 1800 un giovane imprenditore, Henry Gus Mears, che faceva molti dei suoi affari nel West London, insieme a suo fratello acquistò un terreno conosciuto con il nome di Stamford Bridge Athletics Ground. Il campo fu inaugurato nel 1877 e sino al 1904 ospitò molte competizioni di atletica leggera. Gus era un uomo d’affari con grande fiuto e manifestò l’intenzione di trasformare l'Athletics Ground nel miglior campo di calcio del paese.

Stamford Bridge — Lo Stamford Bridge Athletics Ground fu ribattezzato Stamford Bridge in onore dello Stamford Creek, un fiumiciattolo che a quel tempo era affluente del Tamigi. In realtà però un'altra versione narra che in quel tempo quella parte del Tamigi fosse attraversata da un ponte chiamato Stamford Bridge. L'idea di Henry Gus Mears fu quella di chiedere alla squadra del Fulham, squadra vicina di quartiere che aveva già uno stadio e una propria identità, di trasferirsi allo Stamford Bridge. L'allora proprietario del Fulham Henry Norris declinò gentilmente l'invito dei fratelli Mears. I due imprenditori dopo il rifiuto del Fulham furono sul punto di cedere il terreno di Stamford Bridge alla Great Western Railway Company che lo avrebbe trasformato in deposito di carbone.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

La sera in cui nacque il Chelsea Football Club — Mears però prima di firmare i documenti e sbarazzarsi definitivamente di quel campo da gioco usato per l'atletica leggera decise di fondare una propria squadra di calcio che sarebbe diventata l'eterna rivale del Fulham. Fu così che la sera del 10 marzo 1905 in un pub di Fulham Broadway conosciuto come Rising Sun nacque il Chelsea Football Club.

Stamford Bridge, anno 1965 - Ph Getty Images