Lo spagnolo continua a stupire nel campionato australiano: tra passaggi decisivi e reti da capogiro ritrova la forma del suo miglior periodo in Europa

Vincenzo Di Chio 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 20:02)

Juan Mata ha costruito una carriera straordinaria, fatta di talento, visione di gioco e precisione nei gol e negli assist. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, ha fatto il salto nel calcio che professionistico nel Valencia, dove ha mostrato per la prima volta la sua abilità nel creare gioco e segnare. Il suo talento lo ha portato a vestire maglie prestigiose come il Chelsea e il Manchester United, con i quali ha vinto titoli importanti e ha ottenuto numeri da top player.

Durante la sua esperienza nei Blues, Daniel Sturridge lo aveva simpaticamente soprannominato "Jonnhy Kills" per la sua capacità di segnare e servire assist in maniera letale. Oggi Mata gioca in Melbourne Victory, in Australia, dove continua a stupire con prestazioni stupefacenti e gol spettacolari.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Una stagione da sogno tra gol e assist per Juan Mata — Nonostante sia passato qualche anno dal suo periodo migliore in Europa, il Campione del mondo 2010 ha ritrovato quella forma incredibile che lo aveva reso uun protagonista assoluto nei suoi anni d'oro, dimostrando che il talento e la classe non hanno età. La stagione in Australia per Juan Mata si sta rivelando stratosferica.

Dopo un inizio in sordina nei suoi precedenti club, lo spagnolo è tornato ai numeri che aveva in Europa dieci anni fa. Finora ha disputato 22 partite, realizzando 5 reti e fornendo 12 assist, diventando uno dei protagonisti assoluti dell' A-League. Non solo guida la classifica degli assist-man, ma è anche il giocatore che ha prodotto più reti stagionali, con 17 gol, e figura tra i primi per cross messi in area (123). Mata stesso ha dichirato:

"Continuo a godermi questo sport. In ogni allenamento, in ogni partita. Per me è un privilegio vivere in questo mondo, mi piace troppo giocare a calcio e poterlo fare in diversi paesi, in diverse culture è un privilegio che mi tengo stretto." La sua regolarità e la capacità di incidere in ogni partita hanno fatto si che la sua squadra e i media australiani celebrassero i suoi successi, sottolineando come l'ex Galatasaray abbia ritrovato la sua forma migliore.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

Gol spettacolari e riconoscimenti — La classe di Mata non si misura solo nei numeri, ma anche nei momenti da ricordare. Nelle ultime settimane ha segnato di testa nella vittoria 4-1 contro il Central Coast Marines, ha realizzato un gol da centrocampo nel derby contro il Melbourne City e ha trasformato una punizione in gol contro il Sidney.

Il talento classe 1988 è stato riconosciuto anche con premi individuali. L'A-League lo ha nominato "miglior giocatore" per i mesi di gennaio e febbraio. Mata continua a soprendere, dimostrando che, anche lontano dai riflettori europei, la sua classe e il suo senso del gioco restano intatti: qualcuno ha definito il "prime" dello spagnolo mai finito.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.