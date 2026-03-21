Un pareggio amaro per 2-2 in trasferta contro il Bournemouth accende le polemiche. Il capitano del Manchester United, esprime tutta la sua frustrazione per le decisioni arbitrali e del VAR

Danilo Loda 21 marzo - 11:25

Il venerdì sera di Premier League ha regalato un anticipo scoppiettante ma non privo di polemiche tra Bournemouth e Manchester United, terminato con un pareggio per 2-2 che lascia l'amaro in bocca soprattutto agli ospiti. I Red Devils speravano di portare a casa tre punti preziosi, ma si sono scontrati con un Bournemouth combattivo e, a dire del loro capitano Bruno Fernandes, con decisioni arbitrali discutibili che hanno pesato come macigni sull'economia della gara.

Il peso degli episodi dello United e la frustrazione di Bruno Fernandes — La partita ha vissuto momenti di alta tensione, culminati in episodi chiave che hanno acceso le proteste del Manchester United. Il Bournemouth è riuscito ad accorciare le distanze e poi a pareggiare grazie a situazioni che Bruno Fernandes non ha esitato a definire controverse nel post-partita.

Il gol del pareggio per 2-2 del Bournemouth è arrivato su calcio di rigore, concesso per un fallo di Harry Maguire su Evanilson, un'azione che è costata anche il cartellino rosso diretto al difensore inglese. Ma è l'episodio precedente, quello del gol dell'1-1 di Christie al 67° minuto, ad aver scatenato le ire dei giocatori ospiti. Truffert ha recuperato palla nell'area avversaria in un contrasto con Amad Diallo che lo United ha ritenuto falloso. Nonostante le proteste e la revisione del VAR, il gol è stato convalidato, lasciando incredulo il capitano Bruno Fernandes.

"Sono deluso perché abbiamo fatto abbastanza per ottenere i tre punti", ha esordito il nazionale portoghese ai microfoni della stampa. "Abbiamo dovuto finire soffrendo e cercando di non subire un altro gol. Eravamo frustrati perché avremmo potuto vincere 2-0 e invece abbiamo subito un altro gol". Le parole di Fernandes riflettono lo stato d'animo di una squadra che sentiva di avere la vittoria in pugno e se l'è vista sfuggire per episodi ritenuti ingiusti.

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La critica alla disparità di trattamento e all'uso del VAR — Bruno Fernandes non ha usato mezzi termini nel criticare l'operato dell'arbitro e del VAR, evidenziando una presunta incoerenza nelle decisioni prese in situazioni simili. "Non era rigore per noi e poi lo era in una situazione identica. Uno lo è, l'altro no", ha continuato il centrocampista. "So che è difficile per l'arbitro assegnare due rigori alla stessa squadra nella stessa partita, ma non capisco perché il VAR non sia intervenuto in quel momento o in quello di Harry [Maguire]. O non è rigore nessuno dei due o lo sono entrambi".

Il capitano dei Red Devils ha poi approfondito l'episodio che ha coinvolto Amad Diallo, suggerendo una disparità di trattamento basata anche sulla fisicità dei giocatori. "Amad era in posizione per tirare ed è stato spinto; si vede che qualcosa lo ha sbilanciato. È frustrante per i giocatori più piccoli, dicono che sono deboli, mentre per i giocatori più grossi fischiano falli. Penso che l'altro episodio fosse rigore, ma credo anche che quello di Amad fosse rigore, e questo avrebbe potuto cambiare la partita", ha concluso Fernandes, sottolineando come la decisione sul contrasto Diallo-Truffert avrebbe potuto alterare l'inerzia del match.

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Tra elogi e critiche: la mentalità da Manchester United — Nonostante la frustrazione per il risultato e gli episodi arbitrali, Bruno Fernandes ha trovato il tempo di commentare anche la sua attuale forma eccellente, che gli è valsa numerosi complimenti. Il capitano dimostra una grande maturità nel gestire le pressioni che derivano dal giocare per un club prestigioso come il Manchester United.

"È sempre così. Quando arrivano i risultati, ci sono gli elogi; quando non arrivano, si viene criticati. Fa parte dell'essere un giocatore del Manchester United", ha spiegato Fernandes. "Le aspettative sono altissime da tutte le parti; molte persone seguono il club perché è enorme. Ci sono molti occhi puntati su di noi, ma se decidi di giocare e se giochi per questo club, sei un grande giocatore con una grande personalità. Ci sono alti e bassi, e bisogna saperli gestire". Con queste parole, il capitano ribadisce la forza mentale necessaria per affrontare le sfide e le polemiche che circondano una squadra iconica come lo United, promettendo che lui e i suoi compagni sapranno rialzarsi dopo questa serata complicata.

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