L'analisi di un nuovo turno del campionato britannico, con i Gunners che si avvicinano sempre più verso il titolo e gli Spurs con qualche speranza per non compiere il disastro

Antonio Marchese 16 marzo - 11:00

L'Angolo della Premier League torna puntuale per narrarvi fatti e misfatti del campionato più bello del mondo. Emirates pazzo dell'Arsenal e di un ragazzo di sedici anni che a Londra Nord ha scritto un sogno. A Londra Est Pep Guardiola inciampa sull'erba del London Stadium. Tudor corsaro a Liverpool con gli Spurs.

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Arsenal vicina al titolo: Dowman regala sogni e chiude la saracinesca — L'Arsenal di Mikel Arteta conquista altri tre punti di un peso specifico importante. I Gunners ci mettono 89 minuti a sbloccare la partita contro l'Everton. Al minuto 89 Viktor Gyökeres fa impazzire l'Emirates Stadium, ma la ciliegina sulla tortala mette Max Dowman, sedici anni. Sì avete capito bene. Il giovane talento si lancia in una cavalcata dalla propria area di rigore, manda due giocatori dei Toffees al bar con due dribbling ubriacanti, le fine sono comprese nel prezzo. Jordan Pickford, che nel frattempo si era spinto nell'area di rig0re dell'Arsenal per provare il tutto per tutto, osserva da lontano.

È il minuto 97, la rete del 2-0 di Dowman chiude la saracinesca del sabato su una partita n0n semplice. E all'Emirates nasce una stella, ad sedici anni il giovanissimo Max fa impazzire sessantamila persone e entra nella storia del calcio. Il Manchester City in serata non va oltre il pareggio in casa del West Ham, per chi tifa Arsenal il 13 Marzo 2026 è un giorno di festa sul calendario. Il titolo si avvicina ancora.

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Manchester City: altro passo falso — Il Manchester City incappa nel secondo pareggio di fila, dopo il 2-2 casalingo contro il Nottingham Forest i Citizens si fermano anche al London Stadium. La fame del West Ham ferma Pep Guardiola, l'1-1 finale tra le smorfie di Erling Haaland e la delusione del Phil Foden, è la metafora perfetta della serata a East London. Pareggio fatale, pesante da digerire. Adesso l'Arsenal ha nove punti in più in classifica, il City ha una partita in meno e ancora lo scontro diretto a disposizione, ma i Gunners sembrano davvero inarrivabili a questo punto della stagione.

La console di Igor Tudor, primo punto in Premier League — Il Tottenham ad Anfield Road gioca un secondo tempo da libro cuore, Igor Tudor muove i suoi giocatori dalla panchina con il joystick, come da una console. Richarlison pareggia al 90esimo gelando i tifosi dei Reds, quelli londinesi nel settore ospiti quasi non ci credono. Il punto del Tottenham in casa del Liverpool vale doppio, West Ham e Nottingham Forest pareggiano e salgono a 29, Spurs a 30. La lotta salvezza è ancora lunga, la squadra di Tudor sembra avere ritrovato la consapevolezza perduta, almeno fino alla prossima partita.

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