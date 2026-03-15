Questa volta, Mikel Arteta ha pescato dal proprio cilindro tattico, un giocatore dal futuro certo ai piani alti del calcio europeo e di vitale importanza per l'attuale campionato britannico

Pietro Rusconi Redattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 19:02)

Parlando a bassa voce, si potrebbe proprio sussurrare di un'annata buona per l'Arsenal. La squadra preferita da Nick Hornby infatti sembra avere tutte le carte in regola per scrivere una stagione memorabile. Del resto, anche quando i gunners sono in profonda difficoltà accade sempre qualcosa di mistico ad aiutare il club di Londra. Quest'anno la squadra di Arteta sta viaggiando su ritmi impressionanti (21 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte), considerando anche l'enorme lavoro di Nicolas Jover sui calci piazzati. Una difesa impenetrabile unita ad un attacco talvolta un po' troppo meccanizzato, nonostante la grande qualità dei trequartisti. Il match contro l'Everton giocato nella serata di ieri dimostra questa difficoltà offensiva dei gunners. Saka, Madueke e soprattutto Eze, si trovano ingabbiati fra le trame difensive avversarie e gli schemi offensivi di Arteta, talvolta limitanti l'estro di quest'ultimi.

Per superare questa impasse tecnica dell'attacco, lo staff tecnico dei gunners si affida sì ai calci d'angolo, ma anche a delle variabili impazzite (22 gol ottenuti dai subentrati) come Max Dowman. Il giovanissimo talento inglese, ancora poco avvezzo a costrizioni tattiche e più anarchico vista l'età, ha risolto in soli 15 minuti la pratica contro i toffees. Grazie alla sua baby ala, Mikel Arteta ha sfruttato l'1-1 del City con il Newcastle per portarsi a +9 dai citizens.

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Il record man Max Dowman —

Max Dowman ha spaccato la gara entrando al 75', sostituendo Martin Zubimendi e piazzandosi sull'ala destra. Prodotto del vivaio gunners, il ragazzo inglese ha fornito prima di tutto il cross decisivo per la rete di Viktor Gyokeres al 89'. Successivamente, Max Dowman ha anche siglato la rete del 2-0 dopo un fallimentare tutto per tutto da parte dell'Everton. Infatti, per cercare il pareggio, la squadra di Moyes ha avanzato Pickford in area avversaria per un corner. Tuttavia, le cose non sono andate come sperato e sulla ribattuta dell'Arsenal si è avventata l'ala destra che ha saltato agilmente due avversari (Mykolenko e Dewsbury-Hall) prima di involarsi da solo verso la porta sguarnita.

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La rete del talento dei gunners è a tutti gli effetti una rete storica. Max Dowman è così diventato il più giovane marcatore nella storia della Premier League, a soli 16 anni e 73 giorni. Il record era precedentemente tenuto da James Vaughan, giocatore dell'Everton che aveva siglato il suo primo gol a 16 anni e 270 giorni. Inoltre Max ha ottenuto lo stesso record per quanto riguarda il proprio club, superando Cesc Fabregas, marcatore a soli 16 anni e 212 giorni. Dowman ha stabilito molti traguardi di precocità tra cui l'essere il giocatore più giovane ad aver esordito in Champions League (15 anni e 308 giorni).

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