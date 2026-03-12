Mikel contro l’Arsenal: “Vogliono rubare la Premier, i corner sono illegali”

Il campionato è ancora lungo, ma iniziano i primi malumori sul gioco dei Gunners

Michele Massa 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 13:37)

John Obi Mikel lo ricordiamo per essere stato uno dei centrocampisti più solidi tra il 2006 e il 2017 della Premier League. Il calciatore, molto affezionato al calcio inglese, dove tutt'oggi è opinionista per alcune tv, ha detto la sua sul gioco dell'Arsenal. Una serie di dichiarazioni che hanno fatto molto scalpore in Inghilterra creando una vera e propria diatriba sul "modo di giocare" della squadra di Arteta.

Mikel contro l'Arsenal, le dure parole dell'ex centrocampista — Nell'occhio del ciclone sono entrate alcune parole del nigeriano, che ha criticato aspramente il calcio dell'Arsenal. Parole forti, come "rubare" oppure "imbrogliare", hanno fatto da cornice ad un lungo discorso. Secondo l'ex centrocampista, i Gunners starebbero vincendo il campionato con una serie di azioni tutt'altro che legali.

"L'Arsenal sta provando a rubare la Premier League. Tutto ciò succede ogni settimana, giornata dopo giornata. Il calcio dell'Arsenal è illegale. Quello che poi fanno sui calci d'angolo è irregolare. Ostacolano il portiere illegalmente e bloccano i calciatori avversari con trattenute e giochi scorretti".

L'ex calciatore ha poi aggiunto in conclusione: "Se vinceranno io non li riconoscerò come vincitori. Non è questo lo stile giusto per vincere la Premier League, per me sono degli imbroglioni. I soldi li spenderei per andare a vedere una partita del Manchester City, loro giocano a calcio, per l'Arsenal non spenderei nemmeno un euro".

Un attacco duro ma non del tutto inaspettato. Il nigeriano non è la prima volta che si scaglia contro l'Arsenal e con tutta probabilità non sarà nemmeno l'ultima. Nel mentre sui social il dibattito è vivo, c'è chi si schiera dalla parte dell'ex calciatore e chi invece attacca ricordando a Obi Mikel il calcio di Conte ai tempi del suo Chelsea.

