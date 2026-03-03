Quando si parla di strategie offensive spesso ci si dimentica di un elemento fondamentale: i calci piazzati. Ecco perché i gunners capolisti hanno blindato il loro preparatore specializzato attraverso un bonus particolare

Pietro Rusconi Redattore 3 marzo - 19:48

Arsenal-Chelsea ha prodotto una piccola crisi all'interno del mondo protetto della Premier League. Il campionato più divertente per eccellenza, con più fuoriclasse in campo e con la qualità di gioco più alta che si possa trova in Europa. Eppure, uno degli scontri al vertice è stato deciso da 3 reti tutte segnate su calcio piazzato. È abitudine ormai parlare dell'Arsenal come la squadra migliore del panorama europeo (col Bayern Monaco) e della sua peculiarità nei calci piazzati. Nel derby londinese infatti sono arrivate altri 2 gol da calcio d'angolo a firma dei difensori Timber e Saliba (il gol subito è un autogol di Hincapié sempre su angolo).

Dopo questo match si sono scatenati i commenti sui social dei tifosi ma anche degli allenatori. Slot, tecnico del Liverpool, parla di una "Premier non divertente da guardare" e Rosenior del Chelsea sottolinea la "necessità di rivedere le modalità di difesa". Anche i due tecnici di Manchester si sono esposti sulla questione, con Carrick che dichiara di una "situazione sfuggita di mano" e Guardiola con una risposta sibillina, evitando di parlare sennò sarebbe finito "nei guai". Questi commenti avvengono soprattutto per una peculiare modalità di tattica di schermaglie dei gunners durante la battuta degli angoli. L'enorme successo ottenuto dalla squadra di Londra sui calci piazzati però è tutta da attribuire ad un nome: Nicolas Jover, nel cui contratto c'è un bonus particolare.

Il bonus di Nicolas Jover — Uno degli artefici del primato dell'Arsenal è proprio il francese Nicolas Jover. Arrivato nel 2021 dal Manchester City, il preparatore ha permesso ai gunners di segnare 32 reti da fermo (rigori esclusi) in stagione su 98 totali, di cui 24 direttamente da calcio d'angolo. In Premier League sono 16 quelle giunte da corner, eguagliando il record del '23-24 e quello dell'Oldham ('92-93) e WBA ('16-17).

Le peculiarità di queste tattiche da fermo partono dalla questione dei blocchi. Ben White e Havertz agiscono come schermi davanti al portiere (limitando visuale e uscita), liberando un uomo sul secondo palo indisturbato (spesso Gabriel). Di importante c'è anche il battitore, selezionato accuratamente tra Rice (sinistra) e Saka (destra) in modo tale da calciare a rientrare. Tirando parabole tese difficili da leggere, ogni minima deviazione può produrre effetti catastrofici come un autogol. Inoltre Jover tende a far sovraccaricare il primo palo, facendo partire i saltatori fuori dall'area piccola.

Il preparatore specializzato dunque ricopre un ruolo di importanza fondamentale per gli schemi di Arteta. Per questo, nell'ultimo rinnovo siglato nel 2025, ha avuto l'inserimento di un bonus speciale. Ad ogni rete prodotta dall'Arsenal sugli sviluppi di un calcio da fermo, il collaboratore di Arteta percepirà un corrispettivo economico