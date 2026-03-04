Dalla Spagna arriva la notizia riportando le parole della famiglia e dell'entourage dell'ex PSG: "Il legamento crociato posteriore sinistro è al limite".

Federico Iezzi Collaboratore 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 14:16)

In casa Real Madrid l'aria è tesa. Il problema? Mbappé. O meglio: il suo infortunio. Ufficialmente il francese soffre di una distorsione al ginocchio sinistro ma il suo entourage ritiene che la situazione sia più grave. Cadena Ser ha dato la notizia riportando le parole della famiglia e dell'entourage dell'ex PSG: "Il legamento crociato posteriore sinistro è al limite".

Real Madrid, dubbi sull'infortunio — Mbappé ha problemi al ginocchio sinistro da dicembre. Tanto che ha dovuto saltare la doppia sfida di Champions League contro il Benfica. Recentemente, inoltre, si è sottoposto a degli esami per meglio stabilire la natura del problema, decidere la terapia e individuare la data del rientro in campo. Lunedì il Real Madrid, con un comunicato stampa, ha spiegato che il calciatore francese ha una distorsione al ginocchio sinistro. Non vi sono certezze su quando la stella dei blancos potrà tornare in campo, ma appare chiaro che l'obiettivo sia rendere Mbappè disponibile per la sfida degli ottavi di finale della Champions contro il Manchester City: l'11 marzo l'andata al Bernabeu, il 17 marzo il ritorno in Inghilterra.

Tensione con Mbappé e dubbi sull'infortunio — Come ha rivelato Cadena Ser, però, le cose sarebbero più complicate. Secondo la famiglia del francese l'infortunio avrebbe una entità ben diversa: "Il legamento crociato posteriore sinistro è al limite". Di conseguenza, i tempi di recupero sarebbero decisamente più lunghi e la terapia ben diversa da quella conservativa prevista dal club. Il timore delle persone vicine al giocatore è che un rientro anticipato possa portare a danni più gravi e quindi al rischio di saltare l'appuntamento più importante dell'anno: il Mondiale che lui giocherebbe come uno dei leader della nazionale francese.

Sempre secondo Cadena Ser il giocatore sarebbe indeciso sulla linea da adottare e molto dipenderebbe dalla partita di andata con il Manchester City: se il Real dovesse perdere e se le possibilità di passare il turno diminuissero considerevolmente, Mbappé non forzerebbe i tempi per il suo ritorno in campo.