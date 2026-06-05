La MLS è arrivata al suo giro di boa. Il campionato di calcio nord-americano ha concluso la prima parte di stagione. La lega calcistica tornerà in campo il 17 luglio, dopo aver effettuato già 14 partite. In mezzo alla stagione c'è anche il grosso evento della Coppa del Mondo. Tuttavia, ciò permette di tirare le prima fila sulla stagione dei club a stelle e strisce. A dominare la Western Conference c'è il Vancouver (32 punti), seguito a pari punti dal San Jose e dal Salt Lake staccato ormai di 6 punti. Per quanto riguarda la costa est degli USA, la capolista della classifica è il Nahsville, tallonato a soli 2 punti dalla celebre Inter Miami. La squadra di Lionel Messi, Luis Suarez e Rodrigo De Paul vuole bissare il successo ottenuto nella passata stagione. La pausa mensile del campionato segnala anche il momento di comunicare i partecipanti all'All-Star Game, in programma il 29 luglio.

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L'All-Star Game della MLS

GUAYAQUIL, ECUADOR - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami interagisce con Luis Suarez dell'Inter Miami durante un'amichevole tra Barcelona SC e Inter Miami allo Stadio Monumental Isidro Romero Carbo il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

L'evento è pienamente inserito nelle logiche culturali-sportive della nazione a stelle e strisce. Un archetipo che si ripete in tutti gli sport e che raccoglie grande successo fra gli appassionati e non. Grazie all'elevata presenza di stelle e eventi creati ad hoc, lo spettacolo dalle tribune è assicurato. Anche il calcio non è rimasto esente da questa logica, soprattutto con l'arrivo di giocatori molto importanti come quelli giunti di recente.

The league’s brightest stars. ⭐



Meet the First XI for the MLS All-Star Game pres. by @chime pic.twitter.com/DaefafwnkC — Major League Soccer (@MLS) June 5, 2026

La lega della MLS ha dunque comunicato la sua squadra dei calciatori che giocherà il 29 luglio a Charlotte, al Bank of America Stadium. Durante l'All-Star Game calcistico si affronteranno una selezione decisa dalla MLS e una della Liga MX, il campionato messicano. A rappresentare il massimo campionato statunitense ci saranno ovviamente Lionel Messi (12 reti e 7 assist), Heung-Min Son (0 reti ma 8 assist), il capitano USA Tim Ream e il capocannoniere attuale Hugo Cuypers, belga in forza dei Chicago Fire e autore di 13 reti.

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