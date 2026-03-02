Mentre rimane invariata la vetta, gli Spurs non riescono a cambiare la rotta con il nuovo tecnico: ecco la situazione del campionato britannico dopo l'ultimo weekend

Antonio Marchese 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 14:02)

L'Angolo della Premier League torna puntuale come ogni settimana per narrarvi fatti e misfatti del campionato più bello del mondo. In vetta alla classifica non cambia nulla, l'Arsenal vince 2-1 il derby contro il Chelsea mentre il Manchester City vince 1-0 in casa del Leeds. In ottica Champions sconfitta dell'Aston Villa in casa dei Wolves ultimi della classe, il Manchester United vince 2-1 a Old Trafford contro il Palace in 10 uomini per un'espulsione dubbia. In coda gli Spurs perdono anche a Craven Cottage, fanno peggio Forest e West Ham.

Manchester City metamorfosi, Arteta sempre in cattedra La vittoria del Manchester City per 1-0 sul campo insidioso del Leeds nel tardo pomeriggio di ieri ha costretto l'Arsenal a un'altra prova del nove, l'ennesima di una stagione che sembra non finire mai. Il City di Pep Guardiola continua la metamorfosi, da squadra che regala goleade si sta trasformando in cinica e concreta. I Citizens si aggrappano al solito Semenyo che timbra il cartellino con la puntualità che lo contraddistingue. Pep Guardiola al momento del suo arrivo a Manchester lo aveva definito un giocatore quasi perfetto, non a caso. La rete dell'ex attaccante del Bournemouth basta e avanza per mettere pressione ai Gunners di Mikel Arteta. L'Arsenal vince il London derby 2-1, approfittando di un Chelsea confusionario e in dieci uomini. La squadra del North London è sempre la capolista della Premier League con 64 punti, cinque in più del City che però ha una partita da recuperare.

Emery, si è rotto l'incantesimo. Follie a Turf Moor A Birmingham si è rotto l'incantesimo e Unai Emery sembra avere perso i suoi poteri da stregone, L'Aston Villa perde in casa del Wolverhampton fanalino di coda e il Manchester United mette la freccia, i Red Devils sono terzi in classifica. L'ultima volta che è successo a Old Trafford servivano ancora gli hot dogs a 3sterline, ora il prezzo è raddoppiato. Il Brentford vince una partita incredibile al Turf Moor contro il Burnley. Le Bees vincono 4-3 dopo aver ipotecato la sfida con un 3-0 che avrebbe demolito chiunque, ma non il Burnley che vorrebbe ancora provare a salvarsi. I padroni di casa fanno 3-3, ma i londinesi al minuto 93 beffano tutti.

T0ttenham: Tudor inizio da incubo in Premier League Nei bassifondi della classifica il Tottenham perde anche a Craven Cottage, seconda partita di Igor Tudor da manager degli Spurs, secondo derby e seconda sconfitta. Peggio di così non poteva iniziare. Il Tottenham perde 2.1 a Craven Cottage, ma chi è dietro fa ancora peggio. Il Nottingham Forest incappa nell'ennesima sconfitta e perde 2-1 a Brighton, il West Ham ci mette il cuore ma esce da Anfield Road con un 5-2 sulle spalle. La classifica recita Hammers 25, Forest 27 e Spurs 29. A voi i commenti. Ci vediamo lunedì prossimo.