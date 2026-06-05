La Serie A è conclusa da sole due settimane eppure tutto è pronto per dare il nuovo via alla stagione. Non c'è nessun errore, la prossima annata del campionato italiano inizierà il 23 agosto ma il calendario dei match è stato sorteggiato nella giornata di oggi. Alla fine dell'estate martoriata dal Mondiale centro-nord-americano, partirà la rincorsa all'Inter vincitrice dello scudetto 2025-26. I dubbi sulle squadre sono ancora molti: dall'incognita Allegri col Napoli, all'incertezza del Milan, passando per i dubbi di calciomercato della Juventus. Il tempo capitalista del calcio però non aspetta e dunque, al Teatro Regio di Parma, nell'ambito del Festival della Serie A, è andato in onda lo spettacolo del sorteggio.

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Il calendario della nuova Serie A: terza giornata di fuoco

MILANO, ITALIA - 28 DICEMBRE: Il pallone ufficiale Puma della Serie A è ritratto prima della partita di Serie A tra Milan e Hellas Verona allo stadio Giuseppe Meazza il 28 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Per stilare la programmazione del futuro campionato italiano 2026-27, l'algoritmo che si occupa del sorteggio aveva dei paletti stringenti, al fine di evitare il caos avvenuto per la penultima giornata della Serie A passata. Dalla prossima stagione le due pause nazionali autunnali verrano accorpate, saltando sia domenica 27 settembre che domenica 4 ottobre. Per l'andata e ritorno vale il criterio dell'asimmetria e sono necessarie un minimo di 8 giornate di distanza tra le due gare contro la stessa avversaria. La nona e la diciottesima giornata sono adibite come turni infrasettimanali. Inoltre, le squadre impegnate in Champions non affrontano i club impegnati nelle altre coppe europee durante i seguenti turni: 7°, 21°, 25°, 28°, 31°, 34°. Ci sarà alternanza in casa e trasferta per Inter-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Torino.

Da segnalare c'è una terza giornata colma di big match: Juventus-Milan, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Il derby di Milano sarà durante il decimo (con Juventus-Napoli) e il ventiquattresimo turno. La diciannovesima giornata presenta il derby d'Italia fra Juve e Inter, insieme al big match Roma-Napoli. Il derby della Mole avrà luogo durante il diciottesimo turno e il trentesimo, Infine, la stracittadina romana sarà disputata alla 15esima e trentaduesima giornata.

Di seguito il calendario completo:

38esima giornata

Bologna-Parma

Cagliari-Roma

Como-Genoa

Juventus-Frosinone

Lazio-Fiorentina

Lecce-Venezia

Milan-Udinese

Monza-Torino

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Inter

37esima giornata

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Monza

Frosinone-Cagliari

Genoa-Bologna

Inter-Lazio

Parma-Juventus

Roma-Como

Torino-Napoli

Udinese-Sassuolo

Venezia-Milan

36esima giornata

Bologna-Frosinone

Cagliari-Torino

Como-Atalanta

Juventus-Inter

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Milan-Roma

Monza-Parma

Napoli-Genoa

Sassuolo-Venezia

35esima giornata

Fiorentina-Roma

Frosinone-Atalanta

Genoa-Cagliari

Inter-Lecce

Lazio-Sassuolo

Napoli-Monza

Parma-Milan

Torino-Bologna

Udinese-Juventus

Venezia-Como

34esima giornata

Atalanta-Juventus

Bologna-Fiorentina

Como-Inter

Lecce-Cagliari

Milan-Lazio

Monza-Venezia

Roma-Napoli

Sassuolo-Frosinone

Torino-Parma

Udinese-Genoa

33esima giornata

Cagliari-Monza

Frosinone-Roma

Genoa-Sassuolo

Inter-Bologna

Juventus-Fiorentina

Lazio-Como

Lecce-Milan

Napoli-Udinese

Parma-Atalanta

Venezia-Torino

32esima giornata

Atalanta-Udinese

Bologna-Cagliari

Como-Frosinone

Fiorentina-Parma

Milan-Napoli

Monza-Inter

Roma-Lazio

Sassuolo-Lecce

Torino-Genoa

Venezia-Juventus

31esima giornata

Bologna-Venezia

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Milan

Frosinone-Genoa

Inter-Roma

Juventus-Lecce

Lazio-Torino

Napoli-Sassuolo

Parma-Como

Udinese-Monza

30esima giornata

Cagliari-Napoli

Como-Fiorentina

Frosinone-Udinese

Genoa-Inter

Lecce-Lazio

Milan-Monza

Roma-Bologna

Sassuolo-Atalanta

Torino-Juventus

Venezia-Parma

29esima giornata

Atalanta-Milan

Fiorentina-Genoa

Inter-Frosinone

Juventus-Como

Monza-Bologna

Napoli-Venezia

Parma-Lazio

Roma-Lecce

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Torino

28esima giornata

Bologna-Napoli

Cagliari-Fiorentina

Como-Udinese

Frosinone-Monza

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Sassuolo

Parma-Lecce

Torino-Inter

Venezia-Atalanta

27esima giornata

Atalanta-Torino

Fiorentina-Venezia

Juventus-Roma

Lazio-Frosinone

Lecce-Como

Milan-Cagliari

Monza-Genoa

Napoli-Parma

Sassuolo-Bologna

Udinese-Inter

26esima giornata

Bologna-Lecce

Cagliari-Udinese

Como-Milan

Frosinone-Napoli

Genoa-Lazio

Inter-Atalanta

Monza-Juventus

Parma-Sassuolo

Roma-Venezia

Torino-Fiorentina

25esima giornata

Atalanta-Monza

Como-Torino

Fiorentina-Inter

Juventus-Bologna

Lazio-Napoli

Lecce-Frosinone

Milan-Genoa

Sassuolo-Roma

Udinese-Parma

Venezia-Cagliari

24esima giornata

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Frosinone-Fiorentina

Genoa-Atalanta

Inter-Milan

Monza-Lecce

Napoli-Juventus

Roma-Parma

Torino-Sassuolo

Udinese-Venezia

23esima giornata

Atalanta-Lazio

Bologna-Milan

Como-Monza

Fiorentina-Udinese

Inter-Cagliari

Juventus-Sassuolo

Lecce-Napoli

Parma-Frosinone

Roma-Torino

Venezia-Genoa

22esima giornata

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Parma

Genoa-Lecce

Lazio-Venezia

Milan-Juventus

Monza-Roma

Napoli-Inter

Sassuolo-Como

Torino-Frosinone

Udinese-Bologna

21esima giornata

Bologna-Atalanta

Como-Napoli

Fiorentina-Sassuolo

Frosinone-Milan

Genoa-Parma

Inter-Venezia

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Monza-Lazio

Roma-Udinese

20esima giornata

Atalanta-Roma

Cagliari-Como

Juventus-Genoa

Lazio-Bologna

Lecce-Udinese

Milan-Torino

Napoli-Fiorentina

Parma-Inter

Sassuolo-Monza

Venezia-Frosinone

19esima giornata

Bologna-Genoa

Cagliari-Sassuolo

Como-Lazio

Fiorentina-Lecce

Inter Juventus

Monza-Frosinone

Parma-Venezia

Roma-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Napoli

18esima giornata

Atalanta-Como

Frosinone-Bologna

Genoa-Monza

Juventus-Torino

Lazio-Inter

Lecce-Parma

Milan-Fiorentina

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Venezia-Roma

17esima giornata

Bologna-Juventus

Cagliari-Genoa

Como-Lecce

Fiorentina-Lazio

Inter-Sassuolo

Monza-Milan

Parma-Napoli

Roma-Frosinone

Torino-Venezia

Udinese-Atalanta

16esima giornata

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Bologna

Frosinone-Lazio

Genoa-Udinese

Lecce-Inter

Milan-Como

Roma-Juventus

Sassuolo-Parma

Torino-Cagliari

Venezia-Monza

15esima giornata

Atalanta-Genoa

Cagliari-Venezia

Como-Bologna

Inter-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Roma

Lecce-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Fiorentina

Udinese-Frosinone

14esima giornata

Bologna-Roma

Fiorentina-Cagliari

Frosinone-Inter

Genoa-Torino

Juventus-Udinese

Lazio-Atalanta

Milan-Parma

Monza-Como

Napoli-Lecce

13esima giornata

Cagliari-Milan

Como-Juventus

Frosinone-Parma

Inter-Genoa

Lecce-Atalanta

Roma-Monza

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Venezia-Bologna

12esima giornata

Atalanta-Inter

Bologna-Udinese

Como-Cagliari

Juventus-Venezia

Lazio-Lecce

Milan-Frosinone

Monza-Fiorentina

Napoli-Torino

Parma-Roma

Sassuolo-Genoa

Undicesima giornata

Cagliari-Frosinone

Fiorentina-Juventus

Genoa-Milan

Inter-Como

Monza-Atalanta

Napoli-Lazio

Parma-Bologna

Roma-Sassuolo

Torino-Lecce

Venezia-Udinese

Decima giornata

Atalanta-Parma

Bologna-Monza

Como-Venezia

Frosinone-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Genoa

Milan-Inter

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

Nona giornata

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Lecce

Genoa-Juventus

Milan-Bologna

Monza-Napoli

Parma-Udinese

Roma-Cagliari

Sassuolo-Lazio

Torino-Como

Venezia-Inter

Ottava giornata

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Como-Sassuolo

Genoa-Venezia

Inter-Fiorentina

Lazio-Parma

Lecce-Juventus

Napoli-Roma

Torino-Monza

Udinese-Milan

Settima giornata

Bologna-Inter

Fiorentina-Como

Frosinone-Sassuolo

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta

Monza-Cagliari

Parma-Torino

Roma-Genoa

Udinese-Lecce

Venezia-Napoli

Sesta giornata

Atalanta-Venezia

Cagliari-Juventus

Como-Roma

Genoa-Fiorentina

Inter-Parma

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Frosinone

Sassuolo-Milan

Torino-Udinese

Quinta giornata

Bologna-Torino

Fiorentina-Napoli

Frosinone-Como

Juventus-Atalanta

Milan-Lecce

Monza-Sassuolo

Parma-Genoa

Roma-Inter

Udinese-Cagliari

Venezia-Lazio

Quarta giornata

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Como-Sassuolo

Genoa-Venezia

Inter-Fiorentina

Lazio-Parma

Lecce-Juventus

Napoli-Roma

Torino-Monza

Udinese-Milan

Terza giornata

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Torino

Frosinone-Venezia

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Milan

Parma-Monza

Roma-Atalanta

Udinese-Lazio

Seconda giornata

Atalanta-Bologna

Cagliari-Inter

Fiorentina-Frosinone

Juventus-Parma

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Venezia

Monza-Udinese

Napoli-Como

Sassuolo-Torino

Prima giornata

Atalanta-Sassuolo;

Bologna-Lazio;

Frosinone-Juve;

Genoa-Napoli;

Inter-Monza;

Parma-Cagliari;

Roma-Fiorentina;

Torino-Milan;

Udinese-Como;

Venezia-Lecce.

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