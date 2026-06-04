Ormai non è più un segreto, dopo 5 stagioni da protagonista con la maglia dell'Inter, Denzel Dumfries lascerà Milano per approdare a Madrid, sponda Blancos. Secondo quanto riportato dagli esperti di calciomercato, il Real Madrid avrebbe avvisato l'Inter dell'attivazione della clausola e dell'accordo raggiunto con l'esterno olandese. Negli ultimi giorni Dumfries ha rilasciato un'intervista al quotidiano olandese De Telegraaf, direttamente dal ritiro della sua Nazionale. Sono parole che sanno di addio e che, al tempo stesso, rappresentano un messaggio d'amore per l'Inter e per tutti i suoi tifosi. L'esterno ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al suo imminente e attesissimo trasferimento al Real Madrid.

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Il Real Madrid, il mistero della clausola e l'orgoglio nerazzurro di Dumfries

Le parole dell'ormai quasi ex laterale nerazzurro sono state molto attente a non svelare troppo in anticipo i dettagli dell'operazione, pur lasciando trasparire grande emozione. Interpellato apertamente sull'imminente approdo nella, il giocatore ha preferito mantenere un basso profilo: "Il Real Madrid? No, dai, manteniamo un clima sereno. È stata una conversazione così piacevole". Un approccio elusivo che si è ripetuto anche quando i giornalisti hanno provato a indagare sui dettagli economici dell'accordo: "La clausola? Non posso davvero dire nulla a riguardo". Quello che non è mancato, invece, è stato il profondoche lo ha consacrato a livello internazionale in questi anni: "Il mio periodo all'Inter mi riempie d'orgoglio".

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Denzel Dumfries dell'FC Internazionale Milano posa per una foto con i trofei della Coppa Campioni d'Italia e della Coppa Italia dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il focus esclusivo sul Mondiale con l'Olanda

Dumfries: “Il periodo all’Inter mi riempie di orgoglio. Real? Veramente, non posso dire nulla. Ora tutto sul Mondiale, poi vedremo il resto”https://t.co/Ap11r7N4vv — Daniele Mari (@marifcinter) June 4, 2026

Messe da parte per un attimo le dinamiche delestivo, il vero e unico obiettivo a breve termine diè legato a doppio filo con la maglia della sua. Prima di poter iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la casacca gloriosa del, c'è un torneo iridato da onorare al massimo delle proprie possibilità: "Ora andrò al Mondiale con l'Olanda per dare tutto".

La dedizione per la squadra Oranje è attualmente totale, senza spazio per alcun tipo di distrazione o per ulteriori annunci di mercato: "Sono concentrato solo su questo". I tifosi spagnoli dovranno quindi aspettare ancora un po' prima di poterlo accogliere, come ha ribadito lui stesso in chiusura: "Più avanti vedremo cosa succederà sul resto".

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