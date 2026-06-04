L'Inter avanza per Ivan Provedel: incontro a Formello con l'agente del giocatore e operazione valutata tra i 2 e i 3 milioni di euro
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L'Inter accelera per Ivan Provedel. Il portiere della Lazio sarebbe sempre più vicino al trasferimento nella Milano nerazzurra e, nelle prossime ore, potrebbero arrivare importanti sviluppi per sbloccare definitivamente l'operazione. Se il trasferimento dovesse andare in porto, Provedel andrebbe così a rinforzare il reparto portieri della squadra campione d'Italia.
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Il punto sulla porta nerazzurraIn vista della prossima stagione, i nerazzurri starebbero iniziando a delineare quelli che sarebbero gli equilibri per la porta dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, martedì 19 maggio si sarebbe tenuto un vertice tra Chivu e la società. Tra i tanti argomenti discussi, si sarebbe parlato anche del reparto portieri e, da ciò che emerge, il tecnico romeno avrebbe dato l'ok per la promozione a estremo difensore titolare di Josep Martinez, dopo che Sommer, in scadenza di contratto, lascerà con ogni probabilità il club nerazzurro.
Dopo la promozione di Josep Martinez, l'Inter cerca dunque un valido secondo portiere per completare il reparto e, probabilmente, tutelarsi nel caso in cui l'esperimento con l'ex Genoa non dovesse andare a buon fine. Tra i tanti nomi riportati dalla stampa, però, nelle ultime ore, ci sarebbe stata un'avanzamento nelle trattative con il portiere biancoceleste Ivan Provedel.
Provedel sempre più verso l’@Inter: i nerazzurri contano di chiudere tra i 2 e i 3 milioni @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 3, 2026
Provedel vicino all'InterSecondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, negli ultimi giorni si sarebbe tenuto un incontro a Formello tra l'Inter e l'agente di Ivan Provedel. I nerazzurri contano di chiudere l'operazione a circa 2-3 milioni di euro e, da ciò che emerge, il portiere italiano sarebbe sempre più vicino all'approdo a Milano.
Per quanto riguarda l'annata di Provedel, l'estremo difensore biancoceleste è reduce da una stagione complicata a causa dei gravi infortuni e, sempre secondo la fonte sopracitata, non sarebbe in scadenza di contratto con la Lazio. Da tener in considerazione per la riuscita dell'operazione, anche le volontà del club capitolino e l'idea di Lazio che il nuovo allenatore, Gennaro Gattuso, potrebbe avere. Dopo l'incontro a Formello, però, la trattativa sembrerebbe esser entrata nella fase più calda e la sensazione attuale è che la fumata bianca definitiva possa arrivare molto presto.
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