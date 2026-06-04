L'Inter accelera per Ivan Provedel. Il portiere della Lazio sarebbe sempre più vicino al trasferimento nella Milano nerazzurra e, nelle prossime ore, potrebbero arrivare importanti sviluppi per sbloccare definitivamente l'operazione. Se il trasferimento dovesse andare in porto, Provedel andrebbe così a rinforzare il reparto portieri della squadra campione d'Italia.

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Il punto sulla porta nerazzurra

In vista della prossima stagione, i nerazzurri starebbero iniziando a delineare quelli che sarebbero gli equilibri per la porta dell'Secondo quanto riportato da Sky Sport, martedì 19 maggio si sarebbe tenuto un vertice trae la società. Tra i tanti argomenti discussi, si sarebbe parlato anche del reparto portieri e, da ciò che emerge, il tecnico romeno avrebbe dato l'ok per la promozione a estremo difensore titolare di, dopo che, in scadenza di contratto, lascerà con ogni probabilità il club nerazzurro.

ROMA, ITALIA - 7 DICEMBRE: Ivan Provedel della Lazio applaude i tifosi al termine della partita di Serie A tra SS Lazio e Bologna FC 1909 allo Stadio Olimpico il 7 dicembre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Dopo la promozione di Josep Martinez, l'Inter cerca dunque un valido secondo portiere per completare il reparto e, probabilmente, tutelarsi nel caso in cui l'esperimento con l'ex Genoa non dovesse andare a buon fine. Tra i tanti nomi riportati dalla stampa, però, nelle ultime ore, ci sarebbe stata un'avanzamento nelle trattative con il portiere biancoceleste Ivan Provedel.

Provedel sempre più verso l’@Inter: i nerazzurri contano di chiudere tra i 2 e i 3 milioni @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 3, 2026

Provedel vicino all'Inter

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, negli ultimi giorni si sarebbe tenuto un incontro a Formello tra l'e l'agente diI nerazzurri contano di chiudere l'operazione a circa 2-3 milioni di euro e, da ciò che emerge, il portiere italiano sarebbe sempre più vicino all'approdo a

Per quanto riguarda l'annata di Provedel, l'estremo difensore biancoceleste è reduce da una stagione complicata a causa dei gravi infortuni e, sempre secondo la fonte sopracitata, non sarebbe in scadenza di contratto con la Lazio. Da tener in considerazione per la riuscita dell'operazione, anche le volontà del club capitolino e l'idea di Lazio che il nuovo allenatore, Gennaro Gattuso, potrebbe avere. Dopo l'incontro a Formello, però, la trattativa sembrerebbe esser entrata nella fase più calda e la sensazione attuale è che la fumata bianca definitiva possa arrivare molto presto.

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