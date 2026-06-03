E' tempo di saluti in casa Lazio. Alessio Romagnoli, dopo anni in biancoceleste, volerà via in direzione Arabia: giocherà per l'Al Sadd di Roberto Mancini. Un trasferimento già vicino a gennaio, che ora è diventato realtà. I due club hanno trovato un accordo sulla cifra del cartellino del giocatore sulla base di 3 milioni di euro. L'Al-Sadd e la Lazio stanno definendo gli ultimi dettagli, ma la trattativa è avanzatissima. Le parti - come riporta SkySport - devono infatti lavorare ancora sul contratto del giocatore, e si ragiona su un triennale con un opzione per un altro anno.

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Romagnoli, un addio amaro alla sua Lazio: ora lo aspetta l'Al Sadd

Tanti battibecchi, qualche malumore e una storia che sembrava già scritta da tempo: ora è davvero finita. Alessionon sarà più un giocatore della. Un addio silenzioso ma pesante, senza troppi clamori, dopo anni in cui il difensore era diventato uno dei punti fermi della retroguardia biancoceleste. Già a gennaio era stato vicino alla partenza, con la valigia pronta e l’addio soltanto rimandato da una frenata arrivata all’ultimo momento. Oggi, però, quella separazione che sembrava inevitabile si è concretizzata. Dopo l’esperienza alla Lazio, Romagnoli è pronto a voltare pagina e iniziare una nuova fase della sua carriera

Il difensore è infatti destinato a diventare un nuovo pilastro della retroguardia di Roberto Mancini, che lo riabbraccia dopo gli anni condivisi in Nazionale quando l’attuale tecnico aveva guidato l’Italia. Un rapporto di fiducia mai del tutto spento, che ora si ritrova in un contesto completamente diverso. Il futuro di Romagnoli, salvo sorprese, sarà in Arabia Saudita, dove lo attende un progetto ambizioso e un contratto importante. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli: si lavora su un triennale con opzione per un’ulteriore stagione, con l’intesa ormai a un passo dalla chiusura definitiva. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma la direzione è tracciata. Un addio che segna la fine del suo percorso in biancoceleste, dove era diventato anche capitano e uno degli ultimi simboli rimasti di un gruppo profondamente legato ai colori della Lazio. Ora per Romagnoli si apre un nuovo capitolo, lontano da Roma ma con la sensazione di una scelta ormai inevitabile.

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