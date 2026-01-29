Claudio Lotito, presidente della Lazio, non riesce a tenere a freno le spinte centrifughe del club. Il caso che riguarda il difensore Romagnoli sembrava rientrato, ma ora si riapre clamorosamente.

Francesco Lovino Redattore 29 gennaio 2026

Si diceva non esistesse nemmeno un "caso", che fosse una ricostruzione giornalistica. Eppure Claudio Lotito ha anche questo rebus da risolvere. Da Alessio Romagnoli, (ex) capitano della Lazio, è giunta una richiesta esplicita di cessione. L'Al Sadd, non è una novità, è pronto ad approfittarne.

Dentro il "caso Romagnoli" — Il fuggifuggi della Lazio è oramai noto. Il Taty Castellanos e Matteo Guendouzi hanno già salutato da settimane il club capitolino. Ora come ora appare una stagione compromessa, con l'obiettivo ultimo rimasto di una "salvezza serena" (cit. Sarri). Claudio Lotito, al centro di feroci critiche da parte della tifoseria perché ritenuto primo responsabile della situazione, aveva smentito la voglia di Romagnoli di lasciare la Lazio. Ora però sarebbe lo stesso giocatore a opporsi alla società con una decisione quanto mai netta: non allenarsi finché non si vedrà altrove.

Quell'altrove, come detto, si chiama Arabia e i 18 mln di euro promessi dagli accordi con l'Al Sadd farebbero gola a tanti. Ancora di più a chi si sente sempre meno capitano di una squadra devastata dalle tensioni interne.

Maurizio Sarri vorrebbe tenere l'ex Milan, convinto della leadership del ragazzo che non può essere rimpiazzata facilmente. Ora, potrebbe addirittura trovarsi costretto ad appoggiare quel presidente con cui lui stesso fa fatica a comunicare.

Romagnoli si vede già all'Al Sadd — Aveva salutato i suoi ormai ex tifosi proprio al termine dello scialbo 0-0 maturato in Salento, contro il Lecce. Invece, Alessio Romagnoli sembra ingabbiato in questa tensione senza fine col club che ritiene di essere dalla parte del giusto. Non trovando nessun giocatore che possa rimpiazzarlo a 4 giorni dalla chiusura del mercato, sarebbe quanto mai azzardato lasciarlo partire.

Da capire come finirà la vicenda, dopo che lo stesso numero uno biancoceleste aveva richiesto che chi non avesse voluto rimanere in squadra, avrebbe fatto meglio ad andare.