L'ex attaccante biancoceleste ha espresso preoccupazione su Twitter per il momento non facile in cui vive il club in cui ha militato dal 2017 al 2021

Mattia Celio Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 17:32)

Che la Lazio non stia attraversando un momento facile è risaputo fin dalla scorsa estate, quando i biancocelesti si sono trovati con il mercato bloccato. Poi la stagione non all'altezza, il mercato di gennaio che non decolla e l'ultimo KO contro il Como hanno fatto sprofondare il club capitolino in una situazione molto agitata, della quale ne stanno risentendo mister Sarri e gli stessi giocatori. Anche chi negli ultimi anni ha indossato la maglia biancoceleste.

Lazio, stagione deludente e mercato non all'altezza. La preoccupazione di Felipe Caicedo — Da quando la Lazio ha ricominciato a fare calciomercato la situazione non è che abbia conosciuto miglioramenti. Al contrario. Sono andati via Mateo Guendouzi (Fenerbahce) e Taty Castellanos (West Ham), Mandas è sulla via di lasciare la Capitale per scarso minutaggio (lo vuole il Bournemouth) e nelle ultime ore sembra sul piede di partenza anche Alessio Romagnoli (destinazione Al-Sadd) per un rinnovo che non è mai stato trattato. Sono arrivati Kenneth Taylor dall'Ajax e Petar Ratkov dal Salisburgo ma per puntare all'Europa non basta.

Tutto questo va ad aggiungersi ad una situazione in classifica che vede la squadra di Maurizio Sarri lontano dall'Europa, Lo stesso tecnico biancoceleste nelle ultime settimane ha avuto più di qualche confronto con Claudio Lotito sulle mosse di mercato ma al momento l'ex Juventus non ha avuto i giocatori che sperava, tanto che dopo il KO senza storia contro il Como ha dichiarato in conferenza stampa "mi tiro indietro". Parole che non possono che destare ancora più preoccupazione nell'ambiente laziale.

Preoccupazione che ha preso di mira anche un calciatore che negli ultimi anni ha indossato per 4 stagioni la maglia della Lazio, ovvero Felipe Caicedo. L'attaccante ecuadoriano, da poco ritiratosi dal calcio, ha pubblicato nelle ultime ore un post sul suo account X in cui ha scritto "Se ne stanno andando via tutti. Sono molto preoccupato ragazzi". Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni.